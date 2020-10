Завершивший карьеру Петер Чех оказался в заявке "Челси" на сезон АПЛ

Знаменитый вратарь 38-летний Петер Чех, завершивший игровую карьеру больше года назад, попал в заявку "Челси" на сезон в Английской премьер-лиге, передает zakon.kz.

После завершения карьеры Чех был назначен на должность советника "Челси" по техническим вопросам и развитию. Казалось бы, в деньгах он не нуждается, работа есть... Но что побудило английский клуб и его главного тренера Фрэнка Лэмпарда, с которым Чех играл в одно и то же время за "Челси", вновь заявить ветерана в основной состав?

Болельщики и эксперты подозревают, что причина одна - слабая игра основного вратаря "Челси" испанца Кепа Аррисабалага, стоившего английскому клубу 80 млн евро. В предыдущем сезоне "Челси" пропустил 56 мячей, это худший показатель среди клубов из Топ-10 АПЛ.

После неудачного старта "Челси" в новом сезоне посыпались шуточки о возможном возвращении Чеха в футбол, но теперь это стало реальностью. Добавим, что за свою игровую карьеру Петер Чех выступал за "Челси" на протяжении 11 лет.

EXPLAINED: Why Petr Čech has been included in Chelsea's 2020-21 Premier League squad - https://t.co/gB9Z9mZG5b pic.twitter.com/qfc7CNrdcJ