Горячие новости
Читайте также

Завершивший карьеру Петер Чех оказался в заявке "Челси" на сезон АПЛ

Болельщики и эксперты подозревают, что причина одна.

Фото : Twitter21 октября 2020, 11:43

Знаменитый вратарь 38-летний Петер Чех, завершивший игровую карьеру больше года назад, попал в заявку "Челси" на сезон в Английской премьер-лиге, передает zakon.kz.

После завершения карьеры Чех был назначен на должность советника "Челси" по техническим вопросам и развитию. Казалось бы, в деньгах он не нуждается, работа есть... Но что побудило английский клуб и его главного тренера Фрэнка Лэмпарда, с которым Чех играл в одно и то же время за "Челси", вновь заявить ветерана в основной состав?

Болельщики и эксперты подозревают, что причина одна - слабая игра основного вратаря "Челси" испанца Кепа Аррисабалага, стоившего английскому клубу 80 млн евро. В предыдущем сезоне "Челси" пропустил 56 мячей, это худший показатель среди клубов из Топ-10 АПЛ.

После неудачного старта "Челси" в новом сезоне посыпались шуточки о возможном возвращении Чеха в футбол, но теперь это стало реальностью. Добавим, что за свою игровую карьеру Петер Чех выступал за "Челси" на протяжении 11 лет.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты