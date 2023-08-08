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Новый сезон АПЛ стартует битвой грандов "Челси" – "Ливерпуль"

Футбол Старт АПЛ Фото: Instagram/liverpoolfc
12 августа стартует очередной сезон в одной из лучших футбольных первенств мира – Английской премьер лиге. И сразу же в первом туре фанатов ждет противостояние двух великих и титулованных английских клубов: "Челси" и "Ливерпуля", сообщает Zakon.kz.

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Оба коллектива вступают в сезон с новыми надеждами после невыразительного выступления в прошлом сезоне. Тогда "Ливерпуль" завершил чемпионат АПЛ на пятом месте, а некогда грозный "Челси" даже не попал в топ-10 и остановился на 12-ой строчке турнирной таблицы. Перед началом английского первенства эти команды провели ряд товарищеских матчей. 


"Ливерпуль" закончил свою подготовку к старту АПЛ дружеским поединком против немецкого "Дармштада" из второй Бундеслиги. "Мерсисайдцы" уверенно переиграли своих соперников со счетом 3:1, благодаря голам Салаха, Жоты и Диаса.


"Аристократы" перед битвой с "Ливерпулем" также провели товарищеский матч с еще одной командой из Германии, но с более титулованной "Боруссией". Поединок завершился боевой ничьей – 1:1.

Стоит отметить, что "Челси" в ходе подготовительного периода сыграл 5 игр, где не проиграл ни одной встречи, выиграв три и сыграв два вничью. В новый сезон лондонский клуб поведет аргентинец Маурисио Почеттино, который был назначен на пост главного тренером в начале лета.

Футбол Переход Аль-Иттихад

Фото: Instagram/liverpoolfc

Тем временем, "Ливерпуль" в ближайшее время может лишиться своего лидера и главного бомбардира. На египетского форварда положил глаз чемпион Саудовской Аравии – "Аль-Иттихад", который предлагает ему зарплату размером 180 млн евро за два года. Сам же трансфер может обойтись в 60 млн, который получит "Ливерпуль". Пока Салах ничего не подтвердил. По словам агента футболиста, нападающий сборной Египта еще год хочет поиграть в Англии. 

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