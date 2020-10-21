Изменился специальный порядок государственных закупок

Такие закупки применяются в кризисных ситуациях.

Постановлением Правительства РК от 16 октября 2020 года внесены изменения в специальный порядок государственных закупок, передает zakon.kz.

Так, говорится, что госзакупки с применением специального порядка осуществляются в период кризисных ситуаций в случаях:

- приобретения товаров, работ, услуг, в том числе товаров, услуг государственного материального резерва, определенных Межведомственной комиссией по вопросам государственных закупок;

- приобретения товаров, работ, услуг у потенциальных поставщиков, определенных Комиссией, в том числе в рамках реализации бюджетных инвестиционных проектов;

- приобретения товаров у отечественных товаропроизводителей на основе сведений, представленных уполномоченным органом в сфере развития местного содержания.

Планирование государственных закупок с применением специального порядка осуществляется в соответствии с законодательством о государственных закупках, за исключением государственных закупок, предусмотренных разделом 3 (Осуществление государственных закупок способом из одного источника).

При этом требования законодательства о госзакупках, предусматривающие ограничения по количеству внесений изменений в годовой план госзакупок, не распространяются на закупки, предусмотренные настоящим порядком.

Применение предварительного годового плана государственных закупок на 2021 год в рамках настоящего порядка не допускается.

Государственные закупки с применением специального порядка осуществляются одним из следующих способов:

1) запроса ценовых предложений;

2) из одного источника;

3) конкурса.

Заказчик определяет способ осуществления государственных закупок в соответствии с настоящим порядком.

При этом в кризисных ситуациях заказчик вправе самостоятельно принять решение об осуществлении государственных закупок способом конкурса.

Перечень потенциальных поставщиков - отечественных товаропроизводителей и товаров, производимых ими, определяется уполномоченным органом в сфере развития местного содержания для осуществления государственных закупок способом запроса ценовых предложений.

Вместе с тем Комиссия, в том числе по предложениям госорганов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту РК, центральных государственных и местных исполнительных органов, определяет:

- критерии к товарам, работам, услугам или перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются способом из одного источника;

- критерии к потенциальным поставщикам и (или) потенциальных поставщиков, у которых заказчики будут приобретать товары, работы, услуги способом из одного источника, в том числе в рамках реализации бюджетных инвестиционных проектов.

При этом определение потенциальных поставщиков по государственным закупкам в рамках реализации бюджетных инвестиционных проектов, сумма которых превышает семьсот пятидесяти тысячекратный размер месячного расчетного показателя, осуществляется Комиссией по согласованию с президентом и премьер-министром РК;

- критерии к работам и услугам или перечень работ и услуг, по которым госзакупки осуществляются способом конкурса.

Как отмечается, потенциальный поставщик не вправе участвовать в госзакупках, если он состоит в реестре недобросовестных участников.

В случаях уклонения потенциальных поставщиков, определенных победителями, от заключения договора о государственных закупках или неисполнения либо не надлежащего исполнения поставщиком договорных обязательств, возникших вследствие введения чрезвычайного положения, заказчик не принимает меры по включению таких потенциальных поставщиков или поставщиков в реестр недобросовестных участников закупок и применению к ним штрафных санкций.

В случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения договорных обязательств, возникших вследствие введения чрезвычайного положения, заказчик по истечении трех рабочих дней со дня уведомления поставщика об указанных фактах вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор о государственных закупках.

Оплата по договорам о государственных закупках осуществляется в срок, не превышающий пяти рабочих дней включительно, со дня исполнения обязательств по данному договору.

По отношениям, возникшим или возникающим в соответствии с действующим законодательством о государственных закупках, заказчики в установленном законодательством порядке принимают меры, вытекающие из настоящего пункта.

Как отмечается, требования статьи 47 закона (Обжалование действий (бездействия), решений заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере госзакупок) не распространяются на закупки товаров, работ, услуг, приобретаемые в соответствии с настоящим порядком, за исключением подачи жалобы в рамках электронного государственного аудита в соответствии с законодательством РК о государственном аудите и финансовом контроле.

При этом действия (бездействие), решения заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, единого оператора в сфере государственных закупок могут быть обжалованы в соответствии с законодательством РК.

Постановление вводится в действие со дня его официального опубликования.

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