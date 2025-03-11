Что изменилось в правилах государственных закупок

И. о. министра финансов приказом от 4 марта 2025 года внес изменения в правила осуществления государственных закупок и в правила формирования и ведения реестров в сфере государственных закупок, сообщает Zakon.kz.

Поправками усовершенствован порядок ведения реестра опыта работы потенциальных поставщиков.

Говорится, что реестр опыта работы формируется ведомством уполномоченного органа и его территориальными подразделениями на основании сведений и документов, подтверждающих опыт работы, вносимых потенциальными поставщиками посредством веб-портала.

Заявки потенциальных поставщиков о внесении в Реестр опыта работы сведений и документов, подтверждающих опыт работы по строительно-монтажным работам за последние 10 лет, в том числе за текущий год, по объектам, финансируемым за счет бюджетных средств, рассматриваются с учетом следующих требований:

достоверность сведений и документов, подтверждающих опыт работы потенциального поставщика в качестве генерального подрядчика, определяется на основе данных органов казначейства. При этом при отсутствии сведений и документов в информационной системе казначейства такие сведения рассматриваются в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 45 настоящих Правил;

достоверность сведений и документов, подтверждающих опыт работы потенциального поставщика в качестве субподрядчика, определяется на основе сведений и документов, подтверждающих опыт работы потенциального поставщика, имеющего опыт работы в качестве генерального подрядчика со статусом "Подтверждено" и (или) в соответствии с пунктом 45 настоящих Правил;

соответствие документов, подтверждающих опыт работы потенциального поставщика, требованиям согласно пункту 46 настоящих Правил.

Заявки потенциальных поставщиков о внесении в Реестр опыта работы сведений и документов, подтверждающих опыт работы по строительно-монтажным работам за последние 10 (десять) лет, в том числе за текущий год, по объектам, где заказчиками являются субъекты квазигосударственного сектора, рассматриваются с учетом следующих условий:

сведения и документы, подтверждающие опыт работы потенциального поставщика в качестве генерального подрядчика, подтверждаются:

– заказчиком (в случае реорганизации – правопреемником заказчика);

– органом, осуществляющим государственный архитектурно-строительный контроль.

Подтверждение осуществляется вышеуказанными органами и лицами на основании обращений потенциальных поставщиков, представленных посредством веб-портала с использованием электронной цифровой подписи.

достоверность сведений и документов, подтверждающих опыт работы потенциального поставщика в качестве субподрядчика, определяется на основе сведений и подтверждающих опыт работы в качестве генерального подрядчика со статусом "Подтверждено" или подтверждаются:

– заказчиком (в случае реорганизации – правопреемником заказчика);

– органом, осуществляющим государственный архитектурно-строительный контроль.

Подтверждение осуществляется вышеуказанными органами и лицами на основании обращения потенциальных поставщиков, представленных посредством веб-портала, с использованием электронной цифровой подписи.

соответствие документов, подтверждающих опыт работы потенциального поставщика, требованиям согласно пункту 46 настоящих Правил.

Внедрен порог демпинговой цены при осуществлении закупок услуг по обеспечению питания (ранее порог демпинговой цены был установлен исключительно на услуги по обеспечению питанием пациентов).

"Цена заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика на оказание услуг по обеспечению питанием признается демпинговой в случае, если она ниже цены, выделенной на конкурс, более чем на десять процентов", – говорится в тексте.

Установлен запрет на указание товарных знаков при осуществлении госзакупок товаров, работ, услуг, на которые решением правительства РК установлены изъятия из национального режима.

В частности, говорится, что в размещаемой информации не допускается содержание указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев осуществления государственных закупок для:

доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования, а также установленного программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения);

определения поставщика услуг по предоставлению товара в лизинг и в случае возникновения необходимости подробного описания предмета лизинга;

ремонта и (или) технического обслуживания имеющегося у заказчика товара;

приобретения технических вспомогательных (компенсаторных) средств, кохлеарных имплантов, лекарственных средств и специализированных продуктов лечебного питания, если они закупаются для применения в отношении пациентов, имеющих медицинские показания (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям), установленные по результатам заключений врачебных консилиумов и медико-генетических заключений;

приобретения однородных товаров, представленных и доступных на рынке, стоимость годового объема которых не превышает тысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Однако данный подпункт не распространяется на государственные закупки товаров, работ, услуг, на которые решением правительства РК установлены изъятия из национального режима.

Увеличен порог суммы закупки работ по среднему и текущему ремонту автомобильных дорог для применения критерия, влияющего на ценовое предложение поставщика в виде нахождения в соответствующей административно-территориальной единице (с 32 000-кратного до 1 500 000-кратного размера МРП);

Дополнен перечень работ и услуг, при осуществлении которых применяются критерии, влияющие на ценовое предложение потенциального поставщика в виде нахождения в соответствующей административно-территориальной единице и отрицательных значений (инжиниринговыми услугами по техническому надзору за средним ремонтом автомобильных дорог и услугами по обеспечению питанием).

Приказ вводится в действие с 18 марта 2025 года.