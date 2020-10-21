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Асем Нусупова назначена вице-министром здравоохранения РК

Ранее она занимала должность ответственного секретаря Министерства здравоохранения РК.

Фото : primeminister.kz21 октября 2020, 12:52

Постановлением правительства РК Нусупова Асем Бековна назначена на должность вице-министра здравоохранения Республики Казахстан, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Асем Нусупова родилась в 1975 году в городе Алматы. В 1996 году окончила Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби по специальности "экономика", в 1998 году — магистратуру этого же университета.

В 2001-2003 гг. — главный эксперт отдела по вопросам экономической безопасности Совета безопасности, эксперт, заведующая сектором центра системных исследований Администрации Президента РК.

В 2003-2005 гг. — советник министра финансов РК.

В 2005 г. — советник Премьер-Министра РК.

В 2005-2007 гг. — заведующая сводным аналитическим отделом Канцелярии Премьер-Министра РК.

В 2007-2008 гг. — вице-министр здравоохранения РК. В 2008-2016 гг. — заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "КазТрансОйл".

В 2016-2019 гг. — заместитель акима Восточно-Казахстанской области.

В 2020 г. — главный консультант АО "Администрация Международного финансового центра "Астана".

С июля 2020 г. по настоящее время — ответственный секретарь Министерства здравоохранения РК.

Напомним, 21 октября были освобождены от должности ответсекретари двух министерств.


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