Необычная разметка в Нур-Султане. Полицейские сделали заявление
Одновременно с нанесением широкой разметки демонтируются ранее нанесенные сплошные линии.
Фото : Колеса21 октября 2020, 13:43
Полицейские Нур-Султана обратились с заявлением к водителям, сообщает zakon.kz.
По информации пресс-службы департамента полиции столицы, по проспекту Аль-Фараби ведутся работы по изменению параметров двойной сплошной линии дорожной разметки путем увеличения расстояния между линиями с учетом выполнения нормативных требований.
При этом, одновременно с нанесением широкой разметки демонтируются ранее нанесенные сплошные линии. Завершение работ по демонтажу запланировано по 21 октября 2020 года.
Для сведения сообщаем, что в целях увеличения пропускной способности, ранее максимальная скорость движения на указанном проспекте увеличена до 80 км/ч. В этой связи, учитывая категорию и значение данной магистрали, приняты меры по изменению параметров двойной сплошной разметки. Просим жителей и гостей столицы быть предельно внимательными, осуществляя движение соблюдать требования ПДД РК, - отметили в ДП.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5044743-00cc7b1670a9df890ff0265800a7456d
Сейчас читают