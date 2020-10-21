Больно смотреть: россиянин поднял 436 кг за один раз

Это новый мировой рекорд.

Российский пауэрлифтер, 40-летний Михаил Шивляков установил мировой рекорд в становой тяге во время участия в соревнованиях серии World's Ultimate Strongman, передает zakon.kz.

Спортсмен установил новое мировое достижение в упражнении "становая тяга" на отметке 436 кг. Именно такой вес был на штанге, которую Шивляков сумел поднять.

Видео установления мирового рекорда, если честно, не для слабонервных. Во время выполнения упражнения у спортсмена пошла кровь из носа.

Теперь Шивляков, работающий охранником в общеобразовательной школе в Омске, планирует принять участие в конкурсе на звание самого сильного человека в мире 2020 года в ноябре этого года. Ранее он сдвинул с места и протащил за собой на 2,75 метра 24-тонный автобус .





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