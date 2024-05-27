Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Кубик Рубика собрали за доли секунды

Мировой рекорд по сборке кубика Рубика, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 10:40 Фото: pixabay
Буквально в мгновение ока собирает робот кубик Рубика. И это новый мировой рекорд, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Newatlas, с невероятной скоростью решил головоломку робот Mitsubishi Electric, который обычно участвует в сборке бытовой техники.

Роботу потребовалось 0,305 секунды на сборку кубика Рубика, что на 0,075 секунды меньше существующего рекорда, установленного роботом MIT в 2018 году. Для сравнения, моргание глаз занимает от 100 до 400 миллисекунд.

Как самый быстрый робот, решивший кубик-головоломку, достижение признано Книгой рекордов Гиннесса.

Кубик Рубика – это 3D-головоломка, которая стала повальным увлечением в начале 1980-х годов. Загадка решена, когда каждая из шести граней куба становится одного цвета. Человеческий рекорд по сборке кубика Рубика – 3,13 секунды. Его установил чемпион США по сборке кубиков Макс Парк в 2023 году.

В 2023 году в Книгу рекордов Гиннесса попала мозаика из кубиков Рубика, сделанная в Алматы.

Читайте также

До середины июня магнитные бури не прогнозируют
До середины июня магнитные бури не прогнозируют
Когда астрономы ожидают невидимый парад планет
Когда астрономы ожидают невидимый парад планет
натуральное средство для улучшения качества сна вычислили ученые
Натуральное средство для улучшения качества сна вычислили ученые
Ирина Капитанова
Книга рекордов Гиннесса 2024 год Рекорды Роботы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
гроза
Ливень, снег и град прогнозируют по Казахстану на 27 мая
Димаш Кудайберген поделился с фанатами радостной новостью
Димаш Кудайберген поделился с фанатами радостной новостью
Шквал, снег и град: в 15 регионах объявлено штормовое предупреждение
Шквал, снег и град: в 15 регионах объявлено штормовое предупреждение
Прорыв дамбы в Китае: Казахстан готов принять еще 10 млрд кубометров воды
Прорыв дамбы в Китае: Казахстан готов принять еще 10 млрд кубометров воды
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: