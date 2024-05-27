Кубик Рубика собрали за доли секунды

Буквально в мгновение ока собирает робот кубик Рубика. И это новый мировой рекорд, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Newatlas, с невероятной скоростью решил головоломку робот Mitsubishi Electric, который обычно участвует в сборке бытовой техники.

Роботу потребовалось 0,305 секунды на сборку кубика Рубика, что на 0,075 секунды меньше существующего рекорда, установленного роботом MIT в 2018 году. Для сравнения, моргание глаз занимает от 100 до 400 миллисекунд.

Как самый быстрый робот, решивший кубик-головоломку, достижение признано Книгой рекордов Гиннесса.

Кубик Рубика – это 3D-головоломка, которая стала повальным увлечением в начале 1980-х годов. Загадка решена, когда каждая из шести граней куба становится одного цвета. Человеческий рекорд по сборке кубика Рубика – 3,13 секунды. Его установил чемпион США по сборке кубиков Макс Парк в 2023 году.

В 2023 году в Книгу рекордов Гиннесса попала мозаика из кубиков Рубика, сделанная в Алматы.