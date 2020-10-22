Токаев примет участие в заседании Нацсовета общественного доверия

В заседании примет участие Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня, 22 октября, состоится заседание Национального совета общественного доверия, передает zakon.kz.

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали.

Сегодня в 11:00 Глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в четвертом заседании Национального совета общественного доверия. В ходе мероприятия будут рассматриваться вопросы, связанные с реформой государственного управления, решением социальных и экологических проблем, защитой прав детей, поддержкой людей с особыми потребностями и др. Заседание будет транслироваться в прямом эфире в Фейсбуке на странице AkordaPress пресс-службы Президента, - написал он.

Национальный совет общественного доверия создан 12 июня 2019 года. Первое заседание НСОД состоялось 6 сентября 2019 года. В состав Национального совета входят представители различных политических партий и общественных объединений, неправительственных организаций, СМИ, известные общественные деятели, правозащитники, ведущие казахстанские эксперты.

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