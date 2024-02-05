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Законодательство РК

Токаев примет участие в расширенном заседании правительства

Токаев примет участие в расширенном заседании правительства Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев примет участие в расширенном заседании правительства, которое назначено на 7 февраля, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 5 февраля, Касым-Жомарт Токаев проведет расширенное заседание правительства.

Заседание назначено на 7 февраля, оно пройдет под председательством президента.

"В ходе мероприятия будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2023 год и обозначены основные задачи на предстоящий период", – сообщили в пресс-службе.

Ранее расширенное заседание правительства анонсировал спикер Сената Маулен Ашимбаев.

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