Токаев примет участие в расширенном заседании правительства
Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев примет участие в расширенном заседании правительства, которое назначено на 7 февраля, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе Акорды 5 февраля, Касым-Жомарт Токаев проведет расширенное заседание правительства.
Заседание назначено на 7 февраля, оно пройдет под председательством президента.
"В ходе мероприятия будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2023 год и обозначены основные задачи на предстоящий период", – сообщили в пресс-службе.
Ранее расширенное заседание правительства анонсировал спикер Сената Маулен Ашимбаев.
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