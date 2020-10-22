Токаев обеспокоен тем, что казахстанские школьники мало читают

Интерес к чтению, познание окружающего мира через книги должны формироваться у детей со школьной скамьи, считает Президент.

Фото : Акорда

Касым-Жомарт Токаев считает, что казахстанские школьники мало читают. Развитие читательской грамотности должно стать одним из приоритетных направлений в образовании, сказал он на заседании Нацсовета общественного доверия, передает zakon.kz. Здесь я хотел бы заострить внимание на содержательной стороне школьного образования. Результаты авторитетных международных исследований показывают, что у наших школьников не на должном уровне развиты навыки читательской грамотности. Поэтому привитие высокой культуры чтения, развитие читательской грамотности должно стать одним из приоритетных направлений образовательного процесса в казахстанских школах. Интерес к чтению, познание окружающего мира через книги должны формироваться у детей со школьной скамьи, а библиотека должна быть местом средоточия этого интереса, проводником в увлекательный мир книг, - сказал он.

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