Социальная политика станет более предметной – член НСОД о поручениях Токаева

Работа НСОД является эффективной.

Член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан, социолог, руководитель Общественного фонда "Центр социальных и политических исследований "Стратегия" Гульмира Илеуова высказалась об очередном заседании с участием Главы государства, передает zakon.kz.

Гульмира Илеуова положительно оценивает работу НСОД и принимает в ней активное участие. В частности, она рассказала о рабочих встречах членов НСОД с министрами.

Мы обсуждаем с министрами острые вопросы, там интересная, конструктивная работа идет. О ней мало кто знает, это рабочие встречи. Накануне на группе выступал министр образования. Хочу отметить, что большинство инициатив Президента в сфере образования – подготовка учителей, повышение стипендии студентам педагогических специальностей, высокий вступительный балл на пелагогические специальности, были реализованы в этом году при активном участии в том числе членов НСОД. Я поднимала вопросы, связанные с наукой, о низких зарплатах у профессорско-преподавательского состава. Эти вопросы обсуждаются в рамках рабочих встреч, они выполняются, - рассказала Гульмира Илеуова.

На заседании НСОД 22 октября Президент Казахстана в числе прочих инициатив предложил внедрить в Казахстане Индекс благополучия детей.

На наш взгляд, это правильная, своевременная инициатива. В нашей организации мы подсчитываем индекс благополучия регионов, у нас есть методика его вычисления. Если сделать акцент на детей, высчитывание индекса благополучия детей поможет ориентировать социальную политику в целом, она станет более предметной. То есть, можно будет на конкретном примере вывести ключевые показатели эффективности расходования средств, достижения поставленных целей и задач, в том числе по части разработки образовательных стандартов и оценке качества знаний в образовательных учреждениях, - заключила руководитель Общественного фонда "Центр социальных и политических исследований "Стратегия".

Альберт Ахметов

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