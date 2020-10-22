Убийца учителя под Парижем был связан с сирийским радикалом

Родственники молодого человека заявили в полиции, что он симпатизировал радикальным религиозным идеям.

Жестоко убивший учителя истории под Парижем 18-летний Абдулах Анзоров не скрывал своих симпатий к идеям радикального исламизма и поддерживал контакт с предполагаемым террористом в провинции Идлиб, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По информации источника, факт переписки и местоположение собеседника Анзорова удалось установить в ходе совместного расследования Антитеррористического подразделения национальной полиции и Главного управления внутренней безопасности Франции. Они обнаружили, что с 12 по 14 сентября Анзоров с фальшивого аккаунта переписывался в Instagram с этим человеком на русском языке. Он задавал ему вопросы о религии и узнавал насчет возможности переезда в другую страну, "чтобы сражаться". Личность собеседника пока установить не удалось.

Родственники молодого человека на допросе в полиции заявили, что он стал симпатизировать радикальным религиозным идеям еще с весны прошлого года: стал более усидчив на пятничных молитвах и начал смотреть записи выступлений проповедников, которых родители посчитали радикальными. По их мнению, радикализации сына способствовали двое его друзей из спортзала Наим Б. и Азим Э., которые, по версии следствия, помогли Анзорову приобрести нож и два страйкбольных пистолета.

Сами Наим и Азим, однако, заверяют, что это произошло еще за год до теракта, когда он перестал слушать музыку, употреблять алкоголь и общаться с женщинами. Он начал слушать исламистские песни и присылать друзьям напоминания о молитвах. По словам Азима Э., Анзоров стал агрессивен и однажды даже подрался с прихожанами мечети в городе Фовиль.

Однако были и более очевидные признаки радикализации. В частности, молодой человек поставил в качестве заставки на рабочем экране смартфона флаг террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Кроме того, он не стеснялся публиковать записи в поддержку экстремистов на своей личной странице в Twitter, а также угрозы религиозного толка.

На одну из таких записей один из интернет-пользователей даже пожаловался на специализированном полицейском портале Pharos еще 24 июня. После еще одной жалобы 11 сентября полиция передала сведения о нем в подразделение по координации борьбы с терроризмом, однако, как отмечает газета, "подобные предупреждения поступают тысячами практически каждый день", и угроза с его стороны не рассматривалась как высокая.

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