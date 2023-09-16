Двух предполагаемых радикалов задержали в Актобе
Фото: КНБ РК
9 сентября в Актобе КНБ с привлечением полиции нейтрализовала радикальную религиозную ячейку, сообщает Zakon.kz.
Комитет национальной безопасности по подозрению в пропаганде терроризма задержал двух граждан Казахстана.
"По местам их проживания изъяты экстремистская литература и другие вещественные доказательства", - сообщили в пресс-службе КНБ.
Фото: КНБ РК
Фото: КНБ РК
Материалы зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 256 УК РК.
Иная информация не подлежит разглашению.
Ранее КНБ задержал казахстанца, подозреваемого в даче взятки за покровительство незаконной миграции
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