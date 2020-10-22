В УЕФА высмеяли идею о новой Евролиге по футболу

Лигу чемпионов остается ведущим спортивным соревнованием в мире.

В УЕФА отреагировали на сообщения о планах топ-клубов по запуску независимого от организации Европейской футбольной суперлиги, передает zakon.kz.

В заявлении УЕФА, когда-либо опасавшейся "покушений" на Лигу чемпионов, говорится о недопустимости проведения других европейских клубных соревнований, кроме тех, что идет под патронажем УЕФА.

Президент УЕФА Александр Чефери] неоднократно давал понять, что УЕФА решительно выступает против Суперлиги. Принципы солидарности, продвижения, понижения и открытости лиг не подлежат обсуждению. Это то, что делает европейский футбол лучшим и Лигу чемпионов ведущим спортивным соревнованием в мире. УЕФА и клубы стремятся использовать такую ​​силу, чтобы не разрушать ее ради Суперлиги из 10, 12 или даже 24 клубов, которая неизбежно наскучит, - цитирует заявление УЕФА Кайр Рэднедж, футбольный делегат AIPS.

Ранее мы сообщали, что FIFA также открестились от поддержки нового проекта, который активно продвигают английские клубы. Боссы "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед", не сумев привлечь внимание других клубов Английской Премьер-лиги с помощью Project Big Picture, как сообщается, участвовали в переговорах с испанскими грандами "Реалом", "Барселоной" и "Атлетико Мадрид" по созданию нового турнира,

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