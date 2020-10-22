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Уволившийся из-за коррупционера экс-аким Текели получил новую должность

Месяц назад Бахтияр Унербаев сообщил о том, что как законопослушный гражданин, согласно закону о "Государственной службе" РК написал заявление об отставке по собственному желанию.

Фото : соцсети22 октября 2020, 15:03

Экс-аким Текели Бахтияр Унербаев, уволившийся из-за коррупции подчиненного, получил новую должность, передает zakon.kz.

Как стало известно, он назначен на пост советника акима Алматинской области Амандыка Баталова в городе Нур-Султане.

У акимата Алматинской области есть представительство в Нур-Султане, где теперь Унербаев будет работать советником Баталова.

Месяц назад аким Текели Бахтияр Унербаев сообщил о том, что как законопослушный гражданин, согласно закону о "Государственной службе" РК написал заявление об отставке по собственному желанию.

6 августа 2020 года приговором Текелийского городского суда за взятку был осужден руководитель аппарата акима Текели Б. Норкулов, ему назначили наказание в виде штрафа 15 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе и в квазигоссекторе. Будучи подозреваемым в получении взятки в 1,5 млн тенге, он пытался скрыться, прыгнув в реку.


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