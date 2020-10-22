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Оснований продлевать полномочия депутатов Мажилиса и маслихата нет - ЦИК РК

Выборы пройдут в установленные сроки в традиционном бумажном формате.

Фото : inform.kz22 октября 2020, 16:02

Правовых оснований для того, чтобы отменить или перенести, продлить полномочия выборных должностных лиц отсутствует. Член Центральной избирательной комиссии РК Серик Сыдыков прокомментировал вопрос по поводу целесообразности проведения выборов в условиях пандемии коронавируса, передает корреспондент zakon.kz.

Да, действительно, в нашей стране и во всем мире все государства испытывают определенные трудности в связи с распространением инфекции. Но, тем не менее, жизнь не останавливается, мы должны работать и творить. Поэтому, только что Берик Мажитович (Имашев, глава Центризбиркома) сказал, что выборы будут проходить в соответствии с законами и установленными сроками. У нас в нашей стране ни Конституцией, ни законами не предусмотрены отмена или перенос выборов в условиях введения карантина или других моментов, - сказал Сыдыков на заседании ЦИК РК.

Он уточнил, что в таком случае может возникнуть вопрос с легитимностью госорганов и должностных лиц, поскольку Конституция и законы также не предусматривают продление полномочий избираемых должностных лиц и госорганов.

Поэтому выборы будут проходить в установленные сроки. Во многих государствах и странах вы слышите, что выборы проводятся. В процессе подготовки к очередной выборной кампании мы наткнулись на интересную деталь - в 1918 году американцы выиграли конгресс, когда в мире свирепствовала пандемия «испанки». Выборы состоялись, явка оказалась на 10% ниже. Поэтому правовых оснований для того, чтобы отменить или перенести, продлить полномочия выборных должностных лиц отсутствует, - подчеркнул член Центризбиркома.

По его словам, пробный опыт проведения выборов в условиях пандемии у Казахстана уже имеется.

Мы летом провели выборы депутатов Сената. Там было ограниченное количество выборщиков, тем не менее органами здравоохранения, территориальными комиссиями провели соответствующую работу. Установлены определенные правила. В нашей работе по процессу подготовки ведется работа органами здравоохранения. Будут приняты все необходимые меры по недопущению распространения инфекции во время голосования, - заверил Сыдыков.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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