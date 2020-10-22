Оснований продлевать полномочия депутатов Мажилиса и маслихата нет - ЦИК РК

Выборы пройдут в установленные сроки в традиционном бумажном формате.

Правовых оснований для того, чтобы отменить или перенести, продлить полномочия выборных должностных лиц отсутствует. Член Центральной избирательной комиссии РК Серик Сыдыков прокомментировал вопрос по поводу целесообразности проведения выборов в условиях пандемии коронавируса, передает корреспондент zakon.kz.

Да, действительно, в нашей стране и во всем мире все государства испытывают определенные трудности в связи с распространением инфекции. Но, тем не менее, жизнь не останавливается, мы должны работать и творить. Поэтому, только что Берик Мажитович (Имашев, глава Центризбиркома) сказал, что выборы будут проходить в соответствии с законами и установленными сроками. У нас в нашей стране ни Конституцией, ни законами не предусмотрены отмена или перенос выборов в условиях введения карантина или других моментов, - сказал Сыдыков на заседании ЦИК РК.

Он уточнил, что в таком случае может возникнуть вопрос с легитимностью госорганов и должностных лиц, поскольку Конституция и законы также не предусматривают продление полномочий избираемых должностных лиц и госорганов.

Поэтому выборы будут проходить в установленные сроки. Во многих государствах и странах вы слышите, что выборы проводятся. В процессе подготовки к очередной выборной кампании мы наткнулись на интересную деталь - в 1918 году американцы выиграли конгресс, когда в мире свирепствовала пандемия «испанки». Выборы состоялись, явка оказалась на 10% ниже. Поэтому правовых оснований для того, чтобы отменить или перенести, продлить полномочия выборных должностных лиц отсутствует, - подчеркнул член Центризбиркома.

По его словам, пробный опыт проведения выборов в условиях пандемии у Казахстана уже имеется.

Мы летом провели выборы депутатов Сената. Там было ограниченное количество выборщиков, тем не менее органами здравоохранения, территориальными комиссиями провели соответствующую работу. Установлены определенные правила. В нашей работе по процессу подготовки ведется работа органами здравоохранения. Будут приняты все необходимые меры по недопущению распространения инфекции во время голосования, - заверил Сыдыков.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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