С комментариями о принимаемых антикризисных мерах выступил министр национальной экономики Руслан Даленов.

На заседании Совета по улучшению инвестиционного климата (СУИК) с участием премьер-министра Аскара Мамина обсудили то, как в Казахстане будут восстанавливать экономику после окончания пандемии, передает zakon.kz.

Пресс-служба премьера сообщает, что с докладами о перспективах международных финансовых институтов и инвестиционного сообщества выступили послы США Уильям Мозер, Великобритании — Майкл Гиффорд, Канады — Николя Бруссо, Европейского Союза — Свен-Олов Карлссон, директор Евразийского подразделения ОЭСР Уильям Томпсон, директор представительства ЕБРР в Казахстане Агрис Прейманис, председатель концерна "Шелл" в Казахстане Оливье Лазар, а также представители компаний EY и Deloitte.

С комментариями об инвестиционной политике Казахстана и принимаемых антикризисных мерах выступил министр национальной экономики Руслан Даленов.

Принятые правительством антикризисные меры позволили сгладить экономический спад вследствие пандемии – сохранена положительная динамика в реальном секторе экономики, в частности, строительстве (10,5%), сельском хозяйстве (5%) и обрабатывающей промышленности (3,3%), — сказал премьер Мамин.

Глава правительства подчеркнул, что ведущие международные финансовые институты, включая Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, Международный валютный фонд, а также рейтинговые агентства Moody’s, Fitch, and Standard&Poor’s подтвердили позитивные прогнозы развития экономики Казахстана.

Премьер-министр отметил, что для дальнейшего роста экономики и устойчивого развития в условиях новой постпандемической реальности разработан Стратегический план развития Казахстана до 2025 года. Также правительство реализует новую концепцию привлечения иностранного капитала.

Одним из принципов этой работы станет таргетированный подход к инвесторам на каждой стадии подготовки и реализации проектов, — сказал Мамин.

Он отметил, что будут подписаны Специальные инвестиционные соглашения, которые обеспечат дифференцированные "пакеты" поддержки для каждого стратегического инвестора.

Привлечение инвестиций является ключевым аспектом нашей новой экономической модели. Мы обеспечим эффективное выполнение рекомендаций по дальнейшему укреплению международной позиции Казахстана как надежного и предсказуемого инвестиционного направления, — резюмировал Аскар Мамин.

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