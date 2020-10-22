Школьница из СКО наизусть знает 80 произведений Великого Абая

Петропавловская школьница не только учит его стихотворения, но и глубоко осмысливает их содержание, старается жить по наказам великого мыслителя и поэта.

Бибатима Муханжарова учится в 9 классе классической гимназии имени Сафуана Шаймерденова в Петропавловске, сообщает zakon.kz.

Она с детства изучает творчество великого Абая. Знает наизусть 80 его стихотворений. Бибатима победитель городских и областных конкурсов Абайских чтений и других творческих состязаний.

Петропавловская школьница, любящая творчество Абая, не только учит его стихотворения, но и глубоко осмысливает их содержание, старается жить по наказам великого мыслителя и поэта.

С юным исследователем творчества Абая встретился заместитель акима области Гани Ныгыметов. Он подарил Бибатиме книги и пожелал успехов в учебе и творчестве.

175-летие великого Абая – историческое событие, имеющее огромное созидательное значение для нашего народа. Несмотря на время, проницательные наказы Абая не теряют своей актуальности, а его жизненный путь всегда был и остается нравственным ориентиром для нашей молодежи. Бибатима – пример для своих сверстников. Уверен, что мир стихов Абая станет для нее путеводной звездой в ее будущем, - отметил в ходе встречи Гани Ныгыметов.

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