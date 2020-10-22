Оппозиция Беларуси получила премию Сахарова

При номинации отмечалось, что демократическая оппозиция в Беларуси, которую представляет Координационный совет — "инициатива храбрых женщин и деятелей в сфере политики и гражданского общества".

Европейский парламент присудил премию имени Сахарова за этот год белорусской оппозиции, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил председатель Европарламента Давид Сассоли, передает ТАСС.

При номинации отмечалось, что демократическая оппозиция в Беларуси, которую представляет Координационный совет — "инициатива храбрых женщин и деятелей в сфере политики и гражданского общества" (главный кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, активисты Мария Колесникова, Ольга Ковалькова и Вероника Цепкало). Лауреат премии выбирался решением лидеров ведущих фракций законодательного органа. Премия будет вручена в резиденции европейского парламента в Брюсселе 16 декабря.

Премия имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" присуждается ежегодно лицам, которые внесли исключительный вклад в борьбу за права человека во всем мире.

Ранее сообщалось, что норвежский депутат от христианско-демократической партии Гейр Тоскедал выдвинул на соискание Нобелевской премии мира 2021 года Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало, которые, по его словам, заслужили эту награду за "организацию мирных протеcтов" против "режима" президента Александра Лукашенко.

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