Госсекретарь США встретится с главами МИД Армении и Азербайджана по отдельности

Помпео встретится в пятницу с главами МИД Армении и Азербайджана.

Госсекретарь США Майк Помпео встретится в пятницу с главами МИД Армении и Азербайджана по отдельности, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

На 9.30 по местному времени (19.30 нрст) запланирована встреча Помпео с азербайджанским министром Джейхуном Байрамовым, а на 10.30 — встреча с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном, - сообщил госдепартамент.

Ранее Помпео заявил, что хочет услышать от министров сведения об обстановке на местах и попытаться найти пути к деэскалации вооруженного конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.

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