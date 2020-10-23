Горячие новости
Читайте также

Госсекретарь США встретится с главами МИД Армении и Азербайджана по отдельности

Помпео встретится в пятницу с главами МИД Армении и Азербайджана.

Фото : ria.ru23 октября 2020, 07:03

Госсекретарь США Майк Помпео встретится в пятницу с главами МИД Армении и Азербайджана по отдельности, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

На 9.30 по местному времени (19.30 нрст) запланирована встреча Помпео с азербайджанским министром Джейхуном Байрамовым, а на 10.30 — встреча с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном, - сообщил госдепартамент.

Ранее Помпео заявил, что хочет услышать от министров сведения об обстановке на местах и попытаться найти пути к деэскалации вооруженного конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты