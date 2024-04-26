В Ереване высказались о предложении Казахстана насчет встречи глав МИД Армении и Азербайджана

Ереван рассматривает предложение об организации встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 26 апреля "Арменпресс", о дате возможной встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана, которую предложила организовать казахстанская сторона, МИД Армении сообщит сразу, как только будет достигнута договоренность.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

"Армения рассматривает и поддерживает те посреднические усилия или переговорные платформы, которые действительно направлены на достижение прочного мира на Южном Кавказе, поддерживают основополагающие принципы и взаимосогласованные документы, в том числе процесс признания территориальной целостности друг друга Арменией и Азербайджаном и демаркации на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. О возможной дате встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана по предложению казахстанской стороны мы сообщим, как только будет достигнута договоренность", – сказала она.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку получил предложение от Казахстана организовать встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана и дал свое согласие.