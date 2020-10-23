Меры по налоговому администрированию ухудшили положение бизнеса – эксперт Сакен Карин

Не работающие принципы добросовестности налогоплательщика ставят бизнес в абсолютно бесправное положение.

Меры по улучшению налогового администрирования, предпринимаемые в Казахстане, создают лишь видимость такого улучшения, а в действительности ухудшили положение бизнеса, считает председатель правления Казахстанской ассоциации налоговых консультантов Сакен Карин, сообщает zakon.kz.

Об этом эксперт по налогам Сакен Карин написал на своей странице в Facebook: "Я часто слышу, что Налоговый Кодекс будет переписан в пользу налогоплательщиков. Будут новые подходы, которые облегчат жизнь бизнесу и прочее, прочее. Как говорил один мой знакомый, владелец крупного бизнеса: "Так рассказывают, что аж плакать хочется от счастья. А на деле мы знаем, что будет и как, так как долго уже живем на этом свете..."

За последние годы декларируемые и внедряемые меры по улучшению налогового администрирования создают лишь видимость такого улучшения, а в действительности - ухудшили положение бизнеса.

Что мы имеем:

1. Раньше были плановые налоговые проверки, на которые отбор налогоплательщиков осуществлялся по вполне понятным критериям.

А потом, нам сообщили, что плана не будет, а будет точечный налоговый контроль благодаря системе управления рисками.

Сейчас сам черт сломит ногу об эти пять систем управления рисками, да еще и с закрытыми критериями.

Стало все непонятнее, сложнее и затратнее.

2. Обещали упростить Налоговый Кодекс. А на самом деле добавили в него почти 80 новых статей.

А от Предпринимательского Кодекса, устанавливающего основы и общий порядок государственного контроля, у налоговиков "иммунитет" - напрочь игнорируется.

3. Убрали из Уголовного Кодекса статью лжепредпринимательство, но стали повально признавать сделки недействительными, со всеми вытекающими последствиями. Верховный суд со своими нормативными постановлениями был весьма "кстати", чтобы довести процент выигрыша налоговиков до абсурдных 99%.

4. Заявляли, что теперь будет объективное рассмотрение жалоб на результаты налоговых проверок. В созданную апелляционную комиссию со стороны бизнеса включили лишь НПП с правом одного голоса и все решения пишутся Министерством Финансов "под копирку".

5. Раньше учет велся строго по первичным документам, а сейчас лишь усложнили учет: ЭСФ, СНТ и прочие "блага" цифровизации, администрирование которых сокращает жизнь и количество нервных клеток всех, причастных к такому учету.

6. Камеральный контроль вместо профилактического инструмента превратился в инструмент "убийства" и угнетения предпринимательства с различными мерами по блокировке доступа к информационным системам и к банковским счетам.

7. За отсутствие одной отметки в путевом листе можно "лишиться" всех расходов для налоговых целей, а вот ошибки налоговиков невозможно даже доказать в суде.

8. Таможенную стоимость раньше считали от фактических цен, а сейчас "автоматизировали и улучшили", применяя справочные цены, требуют корректировку таможенной стоимости отличающуюся в 18 раз на идентичный товар.

9. Говорят, делаем все, чтобы вывести доходы граждан из тени, но вводят кучу новых отчислений и плат. Хотят ввести прогрессивку по ИПН.

10. При проверках налоговики стали экспертами во всем. Им порой и суд не нужен - сами признали фиктивность сделки и сами убрали из расходов. А на всех контрагентов по цепочке поставок навесили несуществующий в законодательстве ярлык "неблагонадежный", причиняя предпринимателю вред его деловой репутации.

11. Прописали кучу принципов и гарантий для налогоплательщиков. Ничего не работает.

Налоговые отношения - "зона беззакония и тотальной несправедливости".

"Что мы еще можем сделать для Вас?" - это лицемерный девиз наших фискалов!

Комментируя сказанное для пользователей zakon.kz, Сакен Карин отметил: "Не работающие принципы добросовестности налогоплательщика хуже любых других недоработок и недостатков в налоговом законодательстве, такая практика просто ставит бизнес в абсолютно бесправное положение".

По его мнению, не имеет смысла улучшать нормы Налогового Кодекса, если государство само не собирается его соблюдать.

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