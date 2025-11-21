Изменения в налоговом администрировании: что важно знать бизнесу

В Комитете государственных доходов МФ РК рассказали о новшествах в новом Налоговом кодексе по вопросам государственных услуг, сообщает Zakon.kz.

Одним из новшеств является оптимизация бюрократических процессов, в рамках которых предусмотрено, что если налогоплательщик не представит налоговую отчетность, то система по истечении установленного срока ее представления автоматически сформирует нулевую отчетность.

Как отметили в КГД, введение данной нормы позволит избежать выставление уведомлений за непредставление налоговой отчетности, распоряжений о приостановлении расходных операций по банковским счетам, привлечение к административной ответственности в рамках статьи 272 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", то есть позволит уменьшить карательные меры для бизнеса.

Также сокращено количество форм налоговой отчетности более чем на 30% – с 41 (включая декларации по всеобщему декларированию) до 28. Это позволит бизнесу экономить время и ресурсы, а также упростит налоговое администрирование.

Еще одно изменение в налоговом законодательстве – это отмена отзыва налоговой отчетности.

Причина исключения госуслуги – это изменение подхода к администрированию налогов в рамках нового Налогового кодекса.

"Отменено продление сроков представления налоговой отчетности. Данная норма в рамках нового Налогового кодекса исключена в связи с введением нормы, согласно которой если налогоплательщик не представит налоговую отчетность, то система по истечении установленного срока ее представления автоматически сформирует нулевую отчетность", – пояснили в комитете.

Кроме того, утверждено Типовое положение о сервисной группе органа государственных доходов.

Сервисная группа является выездной и состоит из не менее двух должностных лиц налоговых органов, оказывающих государственные услуги и информационно-разъяснительную поддержку налогоплательщикам по исполнению налоговых обязательств, в том числе по составлению и представлению деклараций физических лиц, отдельным категориям налогоплательщиков.

Подать заявку на приезд сервисной группы можно через Единый контакт-центр по номеру телефона 1414.