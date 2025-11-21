#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
518.19
597.32
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
518.19
597.32
6.43
Право

Изменения в налоговом администрировании: что важно знать бизнесу

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 11:46 Фото: freepik
В Комитете государственных доходов МФ РК рассказали о новшествах в новом Налоговом кодексе по вопросам государственных услуг, сообщает Zakon.kz.

Одним из новшеств является оптимизация бюрократических процессов, в рамках которых предусмотрено, что если налогоплательщик не представит налоговую отчетность, то система по истечении установленного срока ее представления автоматически сформирует нулевую отчетность.

Как отметили в КГД, введение данной нормы позволит избежать выставление уведомлений за непредставление налоговой отчетности, распоряжений о приостановлении расходных операций по банковским счетам, привлечение к административной ответственности в рамках статьи 272 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", то есть позволит уменьшить карательные меры для бизнеса.

Также сокращено количество форм налоговой отчетности более чем на 30% – с 41 (включая декларации по всеобщему декларированию) до 28. Это позволит бизнесу экономить время и ресурсы, а также упростит налоговое администрирование.

Еще одно изменение в налоговом законодательстве – это отмена отзыва налоговой отчетности.

Причина исключения госуслуги – это изменение подхода к администрированию налогов в рамках нового Налогового кодекса.

"Отменено продление сроков представления налоговой отчетности. Данная норма в рамках нового Налогового кодекса исключена в связи с введением нормы, согласно которой если налогоплательщик не представит налоговую отчетность, то система по истечении установленного срока ее представления автоматически сформирует нулевую отчетность", – пояснили в комитете.

Кроме того, утверждено Типовое положение о сервисной группе органа государственных доходов.

Сервисная группа является выездной и состоит из не менее двух должностных лиц налоговых органов, оказывающих государственные услуги и информационно-разъяснительную поддержку налогоплательщикам по исполнению налоговых обязательств, в том числе по составлению и представлению деклараций физических лиц, отдельным категориям налогоплательщиков.

Подать заявку на приезд сервисной группы можно через Единый контакт-центр по номеру телефона 1414.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Всеобщее декларирование: что еще важно знать?
16:15, 23 апреля 2024
Всеобщее декларирование: что еще важно знать?
ИПН: что предусмотрено в новом Налоговом кодексе с 2026 года
15:49, 29 августа 2025
ИПН: что предусмотрено в новом Налоговом кодексе с 2026 года
Грядут изменения в налоговой сфере: новый взгляд на мобильные переводы
11:19, 14 декабря 2023
Грядут изменения в налоговой сфере: новый взгляд на мобильные переводы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: