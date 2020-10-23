Холодные выходные ожидают казахстанцев
Очередной циклон из районов Финляндии будет определять погоду на большей части страны.
Фото : myslo.ru23 октября 2020, 11:21
В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 24-26 октября 2020 года, сообщает zakon.kz.
Очередной циклон из районов Финляндии с большими запасами влаги будет определять погоду на большей части Казахстана. Пройдут осадки, преимущественно дождь со снегом, в отдельных районах сильные, - сообщили в ведомстве.
Ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на северной половине страны – с низовыми метелями.
Также циклон принесет небольшое повышение температуры воздуха.
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