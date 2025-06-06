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Общество

Дожди и жара: какая погода ожидает казахстанцев в выходные

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2025 15:37 Фото: pexels
Погоду на большей части территории Казахстана будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, сообщает Zakon.kz.
"В ближайшие выходные жителей республики ожидают дожди с грозами. На западе, севере, востоке и в центре страны осадки будут особенно сильными, а также возможен град", – рассказали в РГП "Казгидромет".

Дневные температуры воздуха на западе страны повысятся от +22+30° до сильной жары в +30+37°.

На северо-западе страны повышение температуры составит от +20+30° до +23+33°.

На севере республики преобладающая температура воздуха составит +18+28°.

На востоке и в центре Казахстана прогнозируется понижение температуры от +23+34°, местами сильной жары +35+38° до +20+33°.

На юге Казахстана ожидается повышение от +25+35° до +29+37°, на юго-востоке – сохранится сильная жара +30+39°.

Ранее синоптики рассказали, что апрель 2025 года вошел в историю как один из самых жарких за весь период метеонаблюдений в Казахстане. Особенно примечательны температурные пики в южных и юго-восточных регионах, где дневные значения превышали +35 °C уже во второй половине месяца.

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Андрей Дюсупов
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