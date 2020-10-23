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В Кыргызстане парламентские выборы пройдут до марта 2021 года

Об этом сообщил исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров.

Фото : Telegram-канал Садыра Жапарова23 октября 2020, 13:24

Парламентские выборы в Кыргызстане пройдут до марта 2021 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале исполняющий обязанности премьер-министра Садыр Жапаров, передает zakon.kz.

Даст Бог, выборы (президентские и парламентские - ред.) будут проведены до марта. Парламент не будет заседать до июня. В принятом накануне законе о переносе парламентских выборов время указано с запасом. В законе депутаты отметили, что реформы должны закончиться до июня. Не поддавайтесь панике в связи с сообщениями, что депутаты будут заседать до июня, - написал и. о. президента.

Накануне депутаты Жогорку Кенеша отложили парламентские выборы до 1 июня 2021 года. Депутаты поменяли некоторые нормы о выборах президента и депутатов. Согласно поправкам, выборы отодвигаются до принятия нового проекта Конституции. Изменения в действующую Конституцию должны быть внесены не позднее 10 января 2021 года.


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