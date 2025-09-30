Досрочные парламентские выборы с дистанционным голосованием назначены в Кыргызстане

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров назначил досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша, сообщает Zakon.kz.

Как следует из указа президента, они пройдут 30 ноября 2025 года. Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов поручено организовать их проведение в соответствии с законодательством и применить дистанционное голосование.

Ранее 25 сентября парламент Кыргызстана принял проект постановления о самороспуске. Тогда предложение, выдвинутое инициативной группой из 32 депутатов, поддержали 84 из 89 парламентариев, присутствовавших на заседании.

"Несмотря на самороспуск, полномочия депутатов сохраняются до прихода депутатов нового созыва, а в случае необходимости руководитель может созвать парламентариев на внеочередную сессию", – подчеркнул 25 сентября спикер.

