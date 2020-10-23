Изнасилование мальчика в Абае. Полицейский не причастен к этому делу 

После ситуации в селе Абай он самостоятельно принял решение уйти с поста и был переведен на должность начальника Ордабасинского РОП.

В социальных сетях распространяется ложная информация о том, что бывший руководитель Ордабасинского районного отдела полиции полковник полиции Бауыржан Селтанов может быть причастен к истории с 7-летним ребенком, изнасилованным в 2018 году в селе Абай, сообщает zakon.kz.

В пресс-службе ДП Туркестанской области опровергли информацию о том, что Б. Селтанов был уволен из полиции. В полиции сообщили, что после ситуации в селе Абай он самостоятельно принял решение уйти с поста и был переведен на должность начальника Ордабасинского РОП.

В 2018 году всеми заинтересованными представителями правоохранительных органов в отношении полковника полиции Б. Селтанова проводилась всесторонняя проверка по ч. 1 ст. 362 УК РК "Злоупотребление служебным положением". Доводы, высказанные в отношении стороны полковника полиции Б. Селтанова, не нашли своего подтверждения, - сообщили в полиции.

В марте 2020 года по согласованию с руководством Министерства внутренних дел приказом начальника ДП Туркестанской области генерал-майора полиции К. Далбекова начальником Управления полиции Туркестана назначен полковник полиции Бауыржан Селтанов.

С приходом на должность начальника УП г. Туркестан полковника Б. Селтанова областном центре стабилизировалась оперативная обстановка, снизилась количество административных правонарушений и улучшилась раскрываемость преступлений, в том числе в общественных местах и на улицах. Также по инициативе руководства УП г. Туркестан на постоянной основе проводится работа по повышению дисциплины среди личного состава и очищению рядов полиции от недобросовестных сотрудников полиции, - рассказали в пресс-службе.

В марте 2018 в ряде СМИ появилась информация о том, что над школьником надругались старшеклассники. Первоначальная экспертиза не доказала факта сексуального насилия, однако общественность не поверила результатам. Бывший детский омбудсмен Загипа Балиева заявляла, что о насилии над ребенком его бабушка говорила еще в 2016 году. После общественного резонанса в области уволили ряд чиновников.

10 января 2019 года несовершеннолетнего насильника мальчика осудили на семь лет.

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