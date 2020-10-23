Вузы Казахстана ищут инвесторов

Особо острой данная проблема наблюдается в город Алматы.

На сегодняшний день в Казахстане насчитывается около 974,5 тысяч студентов, сообщает zakon.kz.

С учетом ежегодного увеличения количества выпускников школ (результат baby-boom 2000-х годов), количество студентов также неуклонно растет. Данная динамика, безусловно, влияет на социальную инфраструктуру, а именно обеспечение студентов временным жильем в период учебы, которая в настоящее время не успевает покрывать весь спрос.

Так, в период с 2010 по 2017 годы в Казахстане было построено всего 8827 мест в общежитиях. Ввиду дефицита мест в общежитиях, нередки случаи, когда количество студентов, проживающих в одной комнате, превышают допустимую санитарную норму в 2, а то и в 3 раза. О комфорте и личной свободе студентов здесь не может идти и речи…

Особо острой данная проблема наблюдается в городе Алматы – главном студенческом городе страны, где аккумулирована 1/3 всей потребности мест Казахстана. Большинство вузов здесь в настоящее время находятся в активном поиске частных инвесторов для строительства общежитий. В частности:

Что общего у данных высших учебных заведений? Центральное расположение, близость земельных участков к университетам, социальная инфраструктура в шаговой доступности и возможность предоставления вузами мер поддержки и преференций частным инвесторам.

Конечно, частные инвесторы помимо социальной нужды населения, ориентируются на прибыльность проектов. Государство здесь не остается в стороне, и осуществляет финансовую поддержку застройщикам, осуществившим ввод новым мест в общежитиях. За каждого проживающего студента государство выплачивает 144 МРП в год (порядка 400 тысяч тенге). Выплаты осуществляются в течение 8 лет, на ежемесячной основе.

Реализация данной государственной программы берет свое начало в октябре 2018 года, и на сегодняшний день видны определенные промежуточные результаты. Если за 8-летний период до начала программы (2010-2017 гг.) было введено 8 827 мест, то с 2018 по 2020 гг. уже осуществлен ввод 11 035 мест.

Ежемесячная плата за проживание со стороны студентов не входит в стоимость госзаказа. Также существует возможность создания коммерческих площадей на базе общежития для оказания бытовых услуг, основными потребителями которых станут ваши жильцы (столовая, парикмахерская, тренажный зал и др.).

Данная мера государственной поддержки позволяет предпринимателям не только обеспечить возврат инвестиций, вложенных в реализацию проектов по строительству общежитий, но и гарантировать стабильную ежегодную прибыль.

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