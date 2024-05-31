Исследуем почву: как инвестор помогает фермерам повысить урожайность

Изменение климата – это глобальная проблема, и с каждым годом Казахстан ощущает ее все острее.

Эксперты отмечают, что среднегодовая температура увеличивается каждые 10 лет, и подобная тенденция повышает продолжительность засухи в стране. Чтобы помочь аграриям эффективно работать в условиях переменчивого климата, передовые компании ищут инновационные решения. В частности, проводятся почвенные опыты на участках самых уязвимых регионов. Одно из таких испытаний сейчас осуществляет мировой производитель минеральных удобрений "ЕвроХим".

Специалисты "ЕвроХима" не первый раз проводят полевые испытания в Казахстане – с 2015 года компания провела порядка 100 таких испытаний на основных местных сельхозкультурах. Сейчас активно ведется работа на территории НПЦ "Агротест" в Северо-Казахстанской области. В "ЕвроХиме" намерены разработать эффективный план питания яровой пшеницы и подсолнечника для хозяйств данного региона.

"Агрохимические анализы по всей стране показывают очень низкое содержание фосфора в почвах сельхозугодий. Улучшить эту ситуацию можно путем применения тщательно подобранных комплексов минеральной подкормки возделываемых культур. Эксперты "ЕвроХима" сейчас ведут очередные исследования, по результатам которых компания поможет множеству хозяйств, в том числе и нашему, сохранить и приумножить урожай", – поделился директор хозяйства "Кулик НП" в Северо-Казахстанской области Александр Семидоцких.

Для предпосевного внесения компанией выбраны несколько видов азотных удобрений. Для посева используются самые популярные в аграрном секторе Казахстана аммофос и сульфаммофос. А подкормки в процессе вегетации растений проводятся водорастворимыми удобрениями: фосфорной и равновесной марками. Первая вносится на начальных стадиях вегетации, чтобы стимулировать рост корневой системы, равновесная же добавляется в периоды абиотического и химического стресса растений.

"ЕвроХим" ежегодно проводит для нас, фермеров, семинары и консультации, на которых практики с большим агрономическим опытом рассказывают о возможностях и методах получения высоких урожаев в непростых почвенно-климатических условиях. Это очень помогает повысить грамотность, в том числе и финансовую", – рассказал фермер из Акмолинской области, директор ТОО "Белогородское" Виталий Любимов.

Отметим, что "ЕвроХим" – один из ведущих производителей минеральных удобрений в мире, который поставляет свою продукцию в более чем 100 стран. Сейчас компания строит уникальный химический комплекс в Жанатасе: в мае был подписан контракт на его проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию с китайским подрядчиком CNCEC. Это будет мощный комбинат по производству кормовых для растений, животных и других индустриальных продуктов. Масштабы проекта действительно огромны: ежегодный вклад нового производства в рост ВВП страны может составить до двух миллиардов долларов. Новое предприятие на 2400 рабочих мест станет одним из крупнейших химических комплексов в Евразии. В первую очередь производитель намерен обеспечить удобрениями премиум-класса аграрную отрасль Казахстана, но экспортные перспективы производства тоже оцениваются экспертами высоко.

Как отмечают эксперты, сегодня более 70% посевных площадей Казахстана не удобряются. К сожалению, качественные удобрения – непозволительная роскошь для большинства хозяйств. Новый химкомплекс крупного инвестора позволит местным фермерам приобретать высококачественную продукцию по доступным ценам за счет сокращения логистических затрат. Кроме того, поскольку товар будет выпускаться на территории страны, аграрии смогут дополнительно рассчитывать на субсидирование от государства.

Удобрения "ЕвроХима" могут сыграть существенную роль в реализации озвученных ранее планов Астаны увеличить сельскохозяйственное производство РК вдвое. В частности, урожайность зерновых, а это главные сельхозкультуры Казахстана, может вырасти не менее чем на 10%.