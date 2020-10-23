Еще в одном казахстанском городе ужесточают карантин
В Карагандинской области.
В городе Балхаше Карагандинской области усиливают карантин, передает zakon.kz.
На территории города Балхаша связи с увеличением числа случаев регистрации коронавирусной инфекцией с 00.00 часов 24 октября 2020 года Постановлением главного государственного санитарного врача города вводится усиление ограничительных мероприятий, сообщила МВК по нераспространению коронавируса.
В рамках усиления:
- Ограничен выход на улицу лицам старше 65-ти лет.
- Установлен запрет на передвижение несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых.
- Закроют места массового скопления: скверы, парки, набережные и детские площадки во дворах домов.
- Будет ограничено передвижение общественного автотранспорта по городу, за исключением общественного транспорта, доставляющего работников на промышленные предприятия.
- Вводится запрет передвижения всех видов личного автотранспорта на территории города, включая ст. Балхаш, мкр. Конырат с 22.00 часов до 05.00 часов, за исключением правоохранительных, специальных служб и медицинских государственных органов и организаций;
- Объектам общественного питания ограничат время работы до 22.00 часов.
- Объектам продовольственной торговли ограничат работу до 22.00 часов.
- Объекты сферы услуг: парикмахерские, салоны красоты, бани, сауны должны работать строго по предварительной записи, при этом соблюдать интервал между посетителями.
- Запрещается скопление людей более 3-х человек.
Будет организовано круглосуточное патрулирование в городе отделом полиции и силами военной полиции.
Воинские части, расположенные на территории Балхаша, будут переведены на удаленный режим работы (не менее 50% сотрудников).
22 октября стало известно об ужесточении карантина в Уральске.
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