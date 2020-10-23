Еще в одном казахстанском городе ужесточают карантин

В Карагандинской области.

В городе Балхаше Карагандинской области усиливают карантин, передает zakon.kz.

На территории города Балхаша связи с увеличением числа случаев регистрации коронавирусной инфекцией с 00.00 часов 24 октября 2020 года Постановлением главного государственного санитарного врача города вводится усиление ограничительных мероприятий, сообщила МВК по нераспространению коронавируса.

В рамках усиления:

- Ограничен выход на улицу лицам старше 65-ти лет.

- Установлен запрет на передвижение несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых.

- Закроют места массового скопления: скверы, парки, набережные и детские площадки во дворах домов.

- Будет ограничено передвижение общественного автотранспорта по городу, за исключением общественного транспорта, доставляющего работников на промышленные предприятия.

- Вводится запрет передвижения всех видов личного автотранспорта на территории города, включая ст. Балхаш, мкр. Конырат с 22.00 часов до 05.00 часов, за исключением правоохранительных, специальных служб и медицинских государственных органов и организаций;

- Объектам общественного питания ограничат время работы до 22.00 часов.

- Объектам продовольственной торговли ограничат работу до 22.00 часов.

- Объекты сферы услуг: парикмахерские, салоны красоты, бани, сауны должны работать строго по предварительной записи, при этом соблюдать интервал между посетителями.

- Запрещается скопление людей более 3-х человек.

Будет организовано круглосуточное патрулирование в городе отделом полиции и силами военной полиции.

Воинские части, расположенные на территории Балхаша, будут переведены на удаленный режим работы (не менее 50% сотрудников).

22 октября стало известно об ужесточении карантина в Уральске.

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