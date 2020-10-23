Власти Нур-Султана ведут переговоры с инвесторами, чтобы достроить Astana LRT

Ведутся переговоры с инвесторами из разных стран.

Заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен рассказал, что сейчас власти ведут переговоры с инвесторами, чтобы достроить легкорельсовый транспорт Astana LRT, передает корреспондент zakon.kz.

Проект Astana LRT – правительственный. Поэтому совместно с акиматом Правительством принимаются меры. Вы знаете, что сегодня уже судебный процесс пошел в отношении лиц, которые реализовали этот проект, но он не был завершен. Проект более инвестиционный для нашей страны, поэтому вопрос дальнейшего строительства Astana LRT открытый, — сказал Бахтияр Макен на площадке Astana Adaldyq Alany.

По его словам, сейчас ведутся переговоры с инвесторами из разных стран, среди которых есть китайские партнеры и партнеры из Арабских Эмиратов. Переговоры также ведутся с инвесторами, находящимися внутри Казахстана.

По финансированию в рамках реализации LRT в конце года будет ясно. (...) Проект обязательно завершим, но сегодня вопрос открытый с учетом пандемии. Это большие инвестиции, большие финансовые затраты, поэтому важно выйти из пандемии и совместно реализовывать с инвесторами, которые хотят реализовать этот проект, — объяснил замакима столицы.

Напомним, строительство легкорельсового транспорта в Нур-Султане началось в 2011 году. Оно должно было завершиться к концу июня 2020 года. Но проект был приостановлен из-за недостаточного финансирования.

Осенью 2019 года Президент Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать расследование по делу LRT, проверив в том числе экс-руководителей акимата столицы. Глава государства отметил, что проект LRT очень спорный и экономически не понятный.

20 октября этого года начался суд по делу о хищениях при строительстве Astana LRT. На скамье подсудимых находятся семь человек.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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