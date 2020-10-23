Генконсульство США в Алматы отреагировало на петицию против "Бората"

Соединенные Штаты никогда не участвовали в финансировании, производстве, либо прокате фильма.

В Генеральном консульстве США в Алматы прокомментировали петицию казахстанцев против показа второй части "Бората". Там отметили, что правительство Соединенных Штатов не участвовало в создании этого фильма, передает zakon.kz.

Сегодня Генеральное консульство США в Алматы получило петицию от группы протестующих против выхода фильма "Борат-2". Правительство Соединенных Штатов никогда не участвовало в финансировании, производстве, либо прокате данного фильма. Свобода самовыражения и свобода мирных собраний являются правами, гарантированными Конституцией США, а также ключевыми ценностями как для США, так и для Казахстана. Мы поддерживаем способность граждан мирно выражать свои мысли. Именно это делает наши страны сильнее. Как отметил Посол Мозер, отношения между США и Казахстаном - это опыт многочисленных казахстанцев, которые учатся и работают в Штатах, а также множество американцев, у которых была возможность познакомиться с богатой культурой и традициями Казахстана, - говорится в официальном комментарии Дипломатической миссии США в Казахстане.

Напомним, сегодня, 23 октября, группа алматинцев пришла к Генконсульству США и вручила дипломатам петицию против показа второй части "Бората". Они требуют, чтобы актер Саша Барон Коэн попросил прощения у казахстанцев за фильм и чтобы "причастных к нанесению ущерба национальной безопасности Казахстана" привлекли к ответственности. Письмо подписали около 50 человек.

Напомним, в 2006 году на экраны кинотеатров вышла комедия британского комика Саши Барона Коэна "Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана". В нем рассказывается о похождениях казахстанского журналиста, снимающего документальный фильм об Америке.

В Казахстане картину не показали по просьбе Министерства иностранных дел. В России вовсе запретили к прокату.

Спустя несколько лет после выхода фильма в МИД сказали, что "Борат" сделал прекрасную рекламу стране, хотя в проект не было вложено ни одного тенге. Министр иностранных дел Ержан Казыханов поблагодарил Сашу Барона Коэна за то, что после фильма количество выдаваемых въездных виз значительно выросло.

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