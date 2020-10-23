Во Франции подсчитали стоимость комендантского часа
Введение жесткого карантина приведет к падению валового внутреннего продукта в четвертом квартале, предупредил глава Минфина Франции.
Фото : DW23 октября 2020, 18:12
Убытки французской экономики от введения комендантского часа составят около €2 млрд, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.
Введение жесткого карантина приведет к падению валового внутреннего продукта в четвертом квартале, предупредил министр финансов Бруно Ле Мэр.
Предполагается, что власти страны собираются расширить действие комендантского часа на более чем две трети населения после того, как 22 октября страна установила рекордный суточный максимум новых случаев коронавируса.
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