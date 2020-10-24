В 2021 году в экономику Кызылординской области планируется привлечь 586 млрд тенге инвестиций

В рамках программы Индустриализации завершится реализация 7 индустриальных проектов на общую сумму 52 млрд тенге с созданием 670 новых рабочих мест.

В прошлом году в Кызылординской области завершилась реализация нескольких крупных проектов, обеспечивших высокую базу по объему инвестиционных вложений в экономику региона: строительство газокомпрессорных станций в Аральском и Казалинском районах, строительство газопровода Сарыарка, строительство солнечных электростанции в Жалагашскоми Шиелийском районах, сообщает zakon.kz.

На долю этих проектов пришлось более 27% всего объема инвестиций, вложенных в основной капитал региона в 2019 году, передает Kyzylorda-news.kz.

По объективным причинам, в связи с введенными в 2020 году ограничениями, сократился и в целом объем инвестиций в экономику, что сказалось и на снижении объемов строительных работ.

Но пандемия не отменила планы по развитию региональной экономики, а только скорректировала их. Уже в 2021 году в экономику региона планируется привлечь 586 млрд тенге инвестиций. В рамках Комплексного плана социально-экономического развития области в 2021 году планируется реализация мероприятий почти на 63 млрд тенге.

В рамках программы Индустриализации завершится реализация 7 индустриальных проектов на общую сумму 52 млрд тенге с созданием 670 новых рабочих мест. Будут введены заводы по производству листового стекла мощностью 197,1 тыс. тонн продукции в год, стеклопластиковых линейных и насосно-компрессорных труб высокого давления, триокиси молибдена, начнет работать птицефабрика мощностью 1500 тонн мяса птицы в год, 3-испанский цехпо производству пищевой соли на АО "Аралтуз", производство сухого порошка из верблюжьего молока, завершится реализация проекта по расширению комплекса по выращиванию крупного рогатого скота на 1200 голов и завода по переработке молока.

Начнется строительство 2-х крупных проектов общей стоимостью более 328 млрд тенге: строительство ГОК на свинцово-цинковом месторождении "Шалкия" и производства по выпуску кальцинированной соды.

Свыше 50 млрд тенге будет вложено в развитие нефтедобывающей отрасли. Кроме того, нефтяные компании планируют направить 97 млрд тенге на бурение 23 скважин глубиной более 5 тысяч метров.

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