За последние три года в Мангистаускую область привлечено около 3 трлн тенге инвестиций

В текущем году в регионе было запущено 19 инвестиционных проектов общей стоимостью 235 млрд тенге, в результате чего создано 612 новых рабочих мест.

Об этом сообщил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай на брифинге в СЦК.

За последние три года в регион привлечено около 3 трлн тенге инвестиций. Объем прямых иностранных инвестиций достиг 3 млрд долларов США.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

В период с 2026 по 2032 год в регионе планируется реализовать 55 инвестиционных проектов в различных отраслях экономики общей стоимостью свыше 10 трлн тенге, что позволит создать 8,8 тысячи новых рабочих мест. В их числе: обрабатывающая промышленность – 19 проектов, туризм – 9 проектов, транспорт и складирование – 7 проектов, торговля – 4 проекта, другие направления – 16 проектов.

"Среди наиболее значимых проектов можно отметить инициативу турецкой компании YDA Holding по строительству мультимодального логистического и авиационного хаба на базе аэропорта Актау, а также проект по возведению аммиачно-карбамидного комплекса. После ввода хаба в эксплуатацию планируется увеличить пассажиропоток до 2,5 млн человек в год и нарастить объем грузоперевозок до 100 тысяч тонн в год. В рамках второго проекта будет производиться 1,7 млн тонн химической продукции ежегодно", – отметил Нурдаулет Килыбай.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Глава региона подчеркнул, что работа по созданию максимально благоприятных условий для инвесторов и приданию нового импульса экономическому развитию области будет продолжена.