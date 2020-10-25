Президент США назвал мерзавцем актера сыгравшего "Бората"

Это фальшивый парень. И я не считаю его смешным, - заявил Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал британского комедийного актера Сашу Барона Коэна, известного по роли казахстанского репортера Бората Сагдиева в псевдодокументальном фильме "Борат", сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Американский лидер напомнил, что около 15 лет назад комик пытался одурачить его, однако он был единственным из героев шоу, кто почувствовал обман и отказался от дальнейших съемок, пишет портал USA Today.

Это фальшивый парень. И я не считаю его смешным, — отметил глава Белого дома, назвав его мерзавцем.

При этом, рассуждая о работе службы безопасности Белого дома после того, как актрисе фильма удалось записать ролик у резиденции Трампа, он сообщил, что не знает о произошедшем.

В ответ актер поблагодарил президента за бесплатную рекламу нового фильма.

Признаюсь, я тоже не считаю тебя смешным. Но все же весь мир смеется над тобой. Я всегда ищу людей, чтобы сыграть расистских шутов, а тебе понадобится работа после 20 января, — написал он в Twitter.

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