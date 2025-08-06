Трамп назвал своего преемника на посту президента США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что вице-президент Джей Ди Вэнс является наиболее вероятным кандидатом на предстоящих выборах от республиканцев, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме, несмотря на то, что говорить об этом пока слишком рано.

"Наиболее вероятно, он – вице-президент. Слишком рано, но он делает отличную работу. Он, вероятно, фаворит на данный момент", – назвал он Вэнса своим преемником.

По словам Трампа, есть и другие претенденты, например, госсекретарь США Марко Рубио.

Ранее Зеленский и Трамп поговорили по телефону.