Трамп назвал своего преемника на посту президента США
Фото: flickr/White House
Американский президент Дональд Трамп заявил, что вице-президент Джей Ди Вэнс является наиболее вероятным кандидатом на предстоящих выборах от республиканцев, сообщает Zakon.kz.
По информации CNN, об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме, несмотря на то, что говорить об этом пока слишком рано.
"Наиболее вероятно, он – вице-президент. Слишком рано, но он делает отличную работу. Он, вероятно, фаворит на данный момент", – назвал он Вэнса своим преемником.
По словам Трампа, есть и другие претенденты, например, госсекретарь США Марко Рубио.
Ранее Зеленский и Трамп поговорили по телефону.
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