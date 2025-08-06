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Мир

Трамп назвал своего преемника на посту президента США

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 07:40 Фото: flickr/White House
Американский президент Дональд Трамп заявил, что вице-президент Джей Ди Вэнс является наиболее вероятным кандидатом на предстоящих выборах от республиканцев, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме, несмотря на то, что говорить об этом пока слишком рано.

"Наиболее вероятно, он – вице-президент. Слишком рано, но он делает отличную работу. Он, вероятно, фаворит на данный момент", – назвал он Вэнса своим преемником.

По словам Трампа, есть и другие претенденты, например, госсекретарь США Марко Рубио.

Ранее Зеленский и Трамп поговорили по телефону.

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Аксинья Титова
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