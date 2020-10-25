Четыре комитета созданы в структуре МЧС Казахстана

Так созданы Комитет по противопожарной службе и Комитет по гражданской обороне и воинским частям.

Четыре комитета созданы в структуре Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар.24.

Об этом говорится в Постановлении Правительства РК, датируемом 20 октября 2020 года.

Согласно документу, в Министерстве по чрезвычайным ситуациям созданы Комитет по противопожарной службе и Комитет по гражданской обороне и воинским частям. Комитет по государственным материальным резервам Министерства национальной экономики РК постановлено переименовать в Комитет по государственным материальным резервам МЧС РК.

Кроме того, будет реорганизован Комитет индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан путем разделения на Комитет промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан и Комитет индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Комитет по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан будет упразднен. Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан и Министерству индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в установленном законодательством порядке постановлено принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.

Напомним, в своем Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев придал особый статус спасательной службе. Он подчеркнул важность воссоздания Министерства по чрезвычайным ситуациям. Затем Президент подписал Указ "Об образовании Министерства по чрезвычайным ситуациям РК". Главой ведомства стал Юрий Ильин.

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