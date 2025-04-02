Назначен глава Комитета противопожарной службы МЧС РК

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям председателем Комитета противопожарной службы МЧС РК назначен полковник гражданской защиты Ерлан Турегелдиев, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС 2 апреля, Ерлан Турегелдиев родился в 1980 году в Семипалатинске.

Окончил Семипалатинский государственный университет имени Шакарима и Кокшетауский технический институт МЧС РК.

Службу в органах гражданской защиты начал в 2005 году с должности инженера отдела по государственному контролю и надзору в области чрезвычайных ситуаций города Курчатов Управления по государственному контролю и надзору в области чрезвычайных ситуаций Восточно-Казахстанской области.

До 2020 года проработал в подразделениях МЧС в Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях.

С 2020 года возглавлял Управление государственного пожарного контроля и противопожарного нормирования Комитета противопожарной службы МЧС РК.

С 2024 года работал заместителем председателя этого же комитета.

В феврале в Казахстане назначили нового заместителя министра по чрезвычайным ситуациям. Им стал Рамиль Камалов.