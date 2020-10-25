Преступник связал охранника и унес 23 млн тенге

Чуть меньше суток потребовалось оперативникам, чтобы раскрыть преступление.

Преступление было совершено 23 октября около 4 утра в Кокшетау. В дежурную часть УП города поступило сообщение от оператора охранной фирмы о том, что в ТОО "Алтын Раушан", сработала сигнализация, сообщает zakon.kz.

Прибывшая следственно-оперативная группа обнаружила в помещении офиса связанного охранника, передает Instagram ДП Акмолинской области.

Выяснилось, что неизвестный мужчина в черной маске, разбив окно в кабинете директора, проник в кабинет бухгалтера, вскрыл там сейф и похитил около 23 млн тенге.

Было начато досудебное производство по статье 192 ч.3 УК РК (Разбой). С целью раскрытия данного особо тяжкого преступления из числа опытных сотрудников ДП Акмолинской области была создана следственно-оперативная группа. Возглавил данную группу начальник Департамента генерал - майор полиции Баймурзин А, - говорится в сообщении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что подозреваемый после совершения преступления скрылся на автомобиле в городе Нур-Султан.

24 октября в пригороде столицы был задержан 23-летний житель Зерендинского района Акмолинской области у которого была изъята почти вся сумма. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!