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Происшествия

Убийство из-за 1,5 млн тенге: полиция нашла останки жертвы в Алматы

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 12:05 Фото: pexels
В Алматы спустя три года раскрыли убийство: тело жертвы нашли во время раскопок. Детали преступления Zakon.kz раскрыли в пресс-службе Департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел (МВД).

Известно, что преступление было совершено в 2022 году в Карасайском районе Алматинской области.

"Жертва была убита из корыстных побуждений: преступник похитил денежные средства в размере свыше 1,5 млн тенге. С целью сокрытия следов злоумышленник вывез тело с места происшествия", – уточнили правоохранители.

В дополнительной части сказано, что подозреваемого задержали и водворили под стражу. Во время следственных действий он дал признательные показания:

"В ходе проверки показаний в Алматы в районе водопроводного узла проведены раскопки. В результате обнаружены фрагменты человеческих костей. Согласно судебно-генетической экспертизе, останки принадлежат жертве".

Уголовное дело расследуется по статье "Убийство".

17 июля 2025 года стало известно, что Комитет национальной безопасности (КНБ) совместно с Департаментом полиции (ДП) Алматы провели операцию по задержанию двух членов группировки, подозреваемых в похищении и убийстве жителя Усть-Каменогорска в мае 2025 года.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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