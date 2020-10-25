Папа Римский впервые в истории назначил афроамериканца кардиналом

Ранее в Католической церкви были чернокожие кардиналы. Но представителей афроамериканского сообщества США среди них не было.

Папа Римский Франциск назвал имена 13 новых кардиналов, в частности архиепископа Вашингтона Уилтона Грегори, сообщает zakon.kz.

Он стал первым в истории кардиналом-афроамериканцем, - пишет Washington Post.

Грегори известен тем, что выступал в поддержку ЛГБТ-сообщества. Во время массовых протестов против полицейской жестокости, которые разгорелись в США после убийства Джорджа Флойда, Грегори не раз осуждал риторику президента Дональда Трампа. По его мнению, нежелание Белого дома идти на компромисс лишь усилило раскол в обществе.

После официальной церемонии возведения в кардинальский ранг, которая пройдет 28 октября, он станет одним из высших лиц католической церкви и войдет в коллегию кардиналов. Грегори получит право голосовать на выборах папы в ближайшие восемь лет.

Сейчас Грегори 72 года. После церемонии возведения в кардиналы он станет членом коллегии кардиналов и сможет участвовать в выборах Папы.

Ранее в Католической церкви были чернокожие кардиналы. Но представителей афроамериканского сообщества США среди них не было.

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