Трамп уничтожил шансы кардиналов США занять пост Папы Римского

Все дело в опубликованном Трампом нейросетевом изображении себя в образе Папы Римского. Подобный ИИ-перфоманс встретил жесткое сопротивление оппонентов. Их главным аргументом теперь стал тезис о том, что в случае избрания американского кандидата, то реальным Папой станет не он, а сам Дональд Трамп.

Конференция католических епископов штата Нью-Йорк раскритиковала президента Дональда Трампа за такое изображение накануне выборов.

There is nothing clever or funny about this image, Mr. President. We just buried our beloved Pope Francis and the cardinals are about to enter a solemn conclave to elect a new successor of St. Peter. Do not mock us. https://t.co/ortxbkDlT5