Трамп уничтожил шансы кардиналов США занять пост Папы Римского

Президент США Дональд Трамп практически уничтожил все надежды Белого дома на избрание понтификом одного из американских кардиналов, сообщает Zakon.kz.

Все дело в опубликованном Трампом нейросетевом изображении себя в образе Папы Римского. Подобный ИИ-перфоманс встретил жесткое сопротивление оппонентов. Их главным аргументом теперь стал тезис о том, что в случае избрания американского кандидата, то реальным Папой станет не он, а сам Дональд Трамп.

Конференция католических епископов штата Нью-Йорк раскритиковала президента Дональда Трампа за такое изображение накануне выборов.

"В этом изображении нет ничего умного или смешного, господин президент. Мы только похоронили нашего любимого папу Франциска, и кардиналы собираются провести важный конклав, чтобы выбрать нового преемника святого Петра. Не издевайтесь над нами", – написали епископы в соцсети Х.

There is nothing clever or funny about this image, Mr. President. We just buried our beloved Pope Francis and the cardinals are about to enter a solemn conclave to elect a new successor of St. Peter. Do not mock us. https://t.co/ortxbkDlT5 — NYS Catholic Conference (@NYSCatholicConf) May 3, 2025

Но были и те, кто поддержал ИИ-изображение Трампа. Например, комик Терренс Уильямс.

"Папа Трамп"… Лол. Наш президент только что это опубликовал. Он троллит, потому что точно знает, что СМИ сойдут с ума. Мне, честно говоря, нравится звучание: "Король Трамп", – написал юморист.

Pope Trump… Lol our President just posted this. He’s trolling because he knows the media is going to flip out. Love it



Actually I love the sound of



King Trump, the first of his name pic.twitter.com/xfcX9OZYqD — Terrence K. Williams (@w_terrence) May 3, 2025

Не секрет, что покойный Папа Франциск критически относился к Трампу. В ответ на его заявление в первом сроке о строительстве стены на границе с Мексикой, Франциск осудил его решение.

"Тот, кто строит только стены, а не мосты, – не христианин". Папа Римский Франциск

До выборов Папы Римского осталось два дня.