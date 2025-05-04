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Мир

Трамп уничтожил шансы кардиналов США занять пост Папы Римского

Католические епископы отреагировали на изображение Трампа в митре, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2025 16:37 Фото: whitehouse
Президент США Дональд Трамп практически уничтожил все надежды Белого дома на избрание понтификом одного из американских кардиналов, сообщает Zakon.kz.

Все дело в опубликованном Трампом нейросетевом изображении себя в образе Папы Римского. Подобный ИИ-перфоманс встретил жесткое сопротивление оппонентов. Их главным аргументом теперь стал тезис о том, что в случае избрания американского кандидата, то реальным Папой станет не он, а сам Дональд Трамп.

Конференция католических епископов штата Нью-Йорк раскритиковала президента Дональда Трампа за такое изображение накануне выборов.

"В этом изображении нет ничего умного или смешного, господин президент. Мы только похоронили нашего любимого папу Франциска, и кардиналы собираются провести важный конклав, чтобы выбрать нового преемника святого Петра. Не издевайтесь над нами", – написали епископы в соцсети Х.

Но были и те, кто поддержал ИИ-изображение Трампа. Например, комик Терренс Уильямс.

"Папа Трамп"… Лол. Наш президент только что это опубликовал. Он троллит, потому что точно знает, что СМИ сойдут с ума. Мне, честно говоря, нравится звучание: "Король Трамп", – написал юморист.

Не секрет, что покойный Папа Франциск критически относился к Трампу. В ответ на его заявление в первом сроке о строительстве стены на границе с Мексикой, Франциск осудил его решение.

"Тот, кто строит только стены, а не мосты, – не христианин".Папа Римский Франциск

До выборов Папы Римского осталось два дня.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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