Ожидается отставка еще 14 политических служащих в Казахстане

Отмена УДО для коррупционеров, запрет на иностранные счета для чиновников будут законодательно реализованы до конца года.

Антикоррупционная служба Республики Казахстан продолжает заданный Президентом курс на модернизацию антикоррупционной политики. Достигнуты определенные результаты по принятым год назад нормам об отставке и персональной ответственности руководителей за коррупцию подчиненных, сообщает zakon.kz.

В частности, в отставку подали 9 политических служащих, к дисответственности привлечены 34 руководителя различного уровня. Ожидается отставка еще 14 политических служащих.

Уже с ноября будет осуществлен полноценный запуск антикоррупционной экспертизы проектов НПА. Координатором ее проведения будет крупнейший вуз страны – КазНУ им. Аль-Фараби.

17 октября вступили в силу новые антикоррупционные нормы, предусматривающие создание комплаенс-служб в национальных и частных компаниях; расширение круга субъектов коррупции за счет работников организаций с любой долей госучастия; полный запрет для госслужащих на дарение и получение подарков; ограничение совместной работы близких родственников.

В настоящее время Агентство активно работает над третьим пакетом антикоррупционных реформ Президента.

Отмена условно-досрочного освобождения для коррупционеров, запрет на иностранные счета для чиновников и ужесточении санкций для отдельных категорий должностных лиц будут законодательно реализованы до конца текущего года.

Также планируется введение таких важнейших инициатив, как ответственность за незаконное обогащение, проверка на профессиональную неподкупность, принятие закона об общественном контроле.

Сегодня антикоррупционное законодательство Казахстана проходит беспрецедентную трансформацию, становясь все ближе и ближе к международным стандартам.

Как известно, Агентством проводится масштабная превентивно-профилактическая работа. Базируется она на системном устранении предпосылок коррупции и конструктивном партнерстве с институтами гражданского общества.

Благодаря общенациональному проекту по искоренению бытовой коррупции "Адалдық алаңы" идет трансформация госорганов, которые становятся более открытыми, прозрачными и подотчетными. В настоящее время 68% областных, городских и районных акиматов перешли на сервисную модель обслуживания. В 93% сельских акиматов открыты connection-поинты и уголки самообслуживания.

Бытовая коррупция напрямую зависит от условий приема граждан. Одно дело, когда граждане томятся в чиновничьих коридорах чтобы попасть в заветный кабинет, и совсем другое – ожидать своего приема в комфортном фронт-офисе и видеть, как госслужащие работают в open-space пространстве. Это и есть сервис.

Не менее приоритетным направлением Агентства является тотальная прозрачность бюджетов. Благодаря Интерактивной карте уже 18 тысяч госучреждений страны открыли свои бюджеты на 11 трлн тенге.

Агентство не ограничивается лишь обеспечением прозрачности бюджетов. Очень важно, чтобы сами граждане были заинтересованы, а главное достаточно компетентны в их мониторинге. Именно поэтому запущен проект "Ашық бюджет", нацеленный на развитие финансовой грамотности казахстанцев.

Не секрет, что пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы и в деятельность Агентства. И здесь оперативно среагировали на внешние катаклизмы и сумели качественно перестроить свои бизнес-процессы, полноценно раскрыв потенциал превентивно-профилактической работы, применяя механизмы дистанционного мониторинга и анализа. Благодаря неравнодушным общественникам обеспечен и по сей день обеспечивается эффективный гражданский контроль аптек, медицинских складов, спекуляции медпрепаратами и изделиями. Были приняты безотлагательные меры по сопровождению гуманитарной помощи. В целом достигнуто исполнение госорганами более 90% из 1300 рекомендаций общественников.

Следует отметить, что в преддверии второй волны COVID-19 Антикором активизирован общественный контроль в процессе формирования и распределения резервных фондов лекарственных средств.

В период пандемии проведено свыше 170 антикоррупционных мониторингов, по итогам которых внесено 800 предложений в госорганы и организации. Осуществлено 80 анализов коррупционных рисков, по которым исполнено свыше 1100 рекомендаций, с внесением поправок в 60 НПА.

Наиболее яркие примеры этой работы – результаты анализов деятельности СК-Фармации и ЦМП "Болашак". Устранение коррупционных рисков только в этих двух организациях позволило сэкономить бюджету страны более чем 1,5 млрд тенге. Проектом Агентства "Сапалы Жол", ориентированным на обеспечение качества автомобильных дорог, сэкономлено 13,8 млрд тенге, закладывавшихся ремонтные сметы. 3,6 млрд тенге бюджетных средств сэкономлены в результате совместного с акиматами мониторинга закупа компьютеров для дистанционного обучения школьников.

Комплексный мониторинг госзакупок за 9 месяцев текущего года предотвратил нерациональное использование более 13,5 млрд тенге, при этом, только за сентябрь – 6 млрд тенге. Таким образом суммарная экономия бюджета в результате аналитической превенции составила 32,7 млрд тенге. И все это, не выходя из кабинета и без уголовно-правовых инструментов.

В контексте темы пандемии, в настоящее время Агентством проводится анализ и деятельности Фонда социального медицинского страхования. По его результатам ожидается не меньшая оптимизация административных расходов и устранение системных коррупционных рисков.

Прошедшие 9 месяцев прошли под знаком дистанционки, что не помешало, а даже, наоборот, придало импульс развитию антикоррупционного онлайн-просвещения.

В отчетном периоде зарегистрировано 2140 преступлений. При этом на 15% выросло количество тяжких коррупционных преступлений, пресечено 102 факта системной коррупции и 154 факта незаконного вмешательства в дела бизнеса. Сумма возмещенного ущерба составила 39,5 млрд тенге, значительно превысив годовые показатели прошлых лет. Сегодня это главный приоритет Агентства.

За 9 месяцев к уголовной ответственности за коррупцию привлечены 34 руководителя республиканского, 72 областного, 89 городского и районного уровней.

Особое внимание уделяется контролю за целевым и рациональным расходованием антикризисных средств. В Агентстве пристально следят за реализацией "Дорожной карты занятости-2020", через которую, как известно, осваиваются десятки миллиардов на восстановление экономики.

На сегодняшний день уже в 5 регионах выявлены преступления (г. Алматы, Акмолинская, Алматинская, Жамбылская, Павлодарская области).

Превентивное направление Агентства уже давно работает за счет it-инструментов. Следственные подразделения также активно ведут работу в электронном формате. Половина из находившихся в производстве электронных уголовных дел уже направлена в суд в порядке ускоренного досудебного расследования. В рамках проекта "Цифровой Антикор" на цифровые рельсы скоро перейдут и другие службы. В частности, будет автоматизировано формирование ведомственной статистики и кадрового учета.

Прорабатываются возможности внедрения современных технологий аналитической разведки, в том числе с применением искусственного интеллекта.

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