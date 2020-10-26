"Барселона" осталась недовольна судейством в игре с "Реалом"

А также каталонцев не устраивает система ВАР.

Дерби между "Барселоной" и "Реалом" всегда привлекает повышенное внимание болельщиков со всего мира. А если случаются спорные эпизоды, то скандал обеспечен. Вот и на этот раз не обошлось без разбирательств, передает zakon.kz.

В минувший уик-энд "Барселона" принимала "Реал" на "Камп Ноу" в рамках 7 тура чемпионата Испании. Выиграть для "Барсы" было дело чести, но каталонцы с задачей не справились. Итоговый счет 1:3 в пользу "Реала" - совсем не тот, о котором мечтали в "Барсе". Впрочем, каталонцы не считают себя виноватыми в поражении.

На 62-й минуте Клеман Лангле потянул капитана гостей Серхио Рамоса за футболку, и тот упал на газон. Рефери Хуан Мартинес Мунуэра назначил пенальти, после просмотра спорного эпизода на видеоповторе при помощи системы ВАР. Этот момент стал переломным в игре. Победный мяч на счету все того же Рамоса. "Барселона" подала официальную жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию на судейство Мунуэры. Безусловно, подача жалобы является формальным жестом, исход игры вряд ли пересмотрят, но "Барселона" рассчитывает таким образом привлечь внимание к работе ВАР в этом сезоне.

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