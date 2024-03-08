Сумеет ли "Барселона" приблизиться к "Реалу"?

Аналитика Olimpbet на пятничные матчи в чемпионатах Испании и Германии.

Ла Лига. 28-й тур. "Барселона" – "Мальорка". 9 марта, 01:00 (время Астаны)

Стартовый матч 28-го тура Примеры вынесен на пятницу по просьбе "блауграны". Ей в ближайший вторник предстоит провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи". "Мальорка" возражать не стала.

"Барса" в случае победы сможет обогнать в таблице "Жирону" и стать ближайшим преследователем лидирующего "Реала", так что турнирной мотивации каталонцам не занимать. Но и для островитян результат не менее важен. "Мальорка" все еще не может чувствовать себя спокойно в борьбе за выживание.

Однако главная задача на сезон для "красно-черных" – победа в Кубке Испании, где команда дошла уже до финала. Поэтому есть вероятность, что подшефные Хавьера Агирре подсознательно уже будут готовиться к битве за трофей с "Атлетиком", пусть до нее ещё целый месяц.

Тем более, "Мальорка" исторически неудачно выступает в столице Каталонии. Очками в гостях у "Барселоны" она не разживалась с 2010 года, а пять последних выездных матчей проиграла "сине-гранатовым" с общим счетом 3:20.

Вот и на этот раз эксперты Olimpbet видят в хозяевах безоговорочных фаворитов противостояния: П1 – 1.49, Х – 4.66, П2 – 6.74.

При этом букмекер № 1 в Казахстане ожидает, что матч в Барселоне с большой долей вероятности будет "верховым": Тот (2.5) М – 2.12, Б – 1.75.

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Фото: Olimpbet

Бундеслига. 25-й тур. "Штутгарт" – "Унион". 9 марта, 00:30

Если бы не великолепный "Байер" Хаби Алонсо, то "Штутгарт" смело можно было бы назвать главным открытием немецкого сезона. За десять туров до финиша чемпионата "Автозаводцы" уверенно идут третьими в таблице Бундеслиги, отставая от занимающей второе место "Баварии" всего на четыре очка.

А учитывая, что швабам предстоит открывать 25-й тур домашним матчем с, мягко говоря, не блещущим "Унионом", у команды Себастьяна Хенеса есть прекрасная возможность подобраться к мюнхенцам вплотную.

Между прочим, "Штутгарт" уже дважды обыграл берлинцев по ходу сезона-2023/24. Сначала разгромил в выездной встрече первого круга чемпионата Германии со счетом 3:0, а затем нанес поражение "железным" на своем поле в игре 1/16 финала Кубка страны – 1:0.

Аналитики Olimpbet полагают, что у "швабов" хорошие перспективы в третий раз подряд выиграть у столичного клуба: П1 – 1.5, Х – 4.58, П2 – 6.58.

Наиболее вероятный счет матча на "Мерседес-Бенц-Арене", по мнению самого популярного букмекера страны, победа "Штургарта" 2:0 с кэфом 6.95.

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