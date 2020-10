Появление "двойника" Мелании Трамп разжег споры в Сети

Новая фотография Дональда и Мелании Трамп вновь разожгла теорию заговора о том, что первую леди иногда заменяют двойники, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

22 октября супружеская пара садятся в вертолет на территории Белого дома. Они впервые появились на публике вместе после заражения коронавирусом. Мелания стоит позади президента США и широко улыбается. На ней большие солнцезащитные очки.

Фотографию заметили пользователи социальных сетей. Многие утверждают, что с Трампом находилась не его супруга.

Trump is so pathetic that when he can't con his wife to go out with him, he has a body double that stands in. #fakemelania pic.twitter.com/d1UCs53hOE