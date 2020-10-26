Появление "двойника" Мелании Трамп разжег споры в Сети

Многие утверждают, что с Трампом находилась не его супруга.

Новая фотография Дональда и Мелании Трамп вновь разожгла теорию заговора о том, что первую леди иногда заменяют двойники, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

22 октября супружеская пара садятся в вертолет на территории Белого дома. Они впервые появились на публике вместе после заражения коронавирусом. Мелания стоит позади президента США и широко улыбается. На ней большие солнцезащитные очки.

Фотографию заметили пользователи социальных сетей. Многие утверждают, что с Трампом находилась не его супруга.

Сегодняшнее фото фальшивой Мелании. Они думают, что мы этого не заметим? - написал один из пользователей Twitter.

Trump is so pathetic that when he can't con his wife to go out with him, he has a body double that stands in. #fakemelania pic.twitter.com/d1UCs53hOE — VOTE! (@TreeExploder) October 25, 2020

Делясь предыдущими фотографиями, другой пользователь отметил, что это происходит не в первый раз.

Нос, скулы, линия челюсти, губы, подбородок. Двойник Мелании моложе, в ней меньше ботокса и она гораздо счастливее проводить время с Трампом, - написали пользователи Twitter.

Nose, cheek bone, jaw line, lips, chin...



Melania’s doppleganger is younger, less botoxed and WAAAAAAAAY to happy to be hanging with Trump. https://t.co/K6i9fFrwsY pic.twitter.com/OlC49lvIIO — ????Double Dee???????? (@DCdebbie) October 25, 2020

Конспирологическая теория #FakeMelania существует уже несколько лет. Отвечая на эту теорию, Дональд Трамп обвинил СМИ, которые изменили фотографии его жены.

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