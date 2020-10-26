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Появление "двойника" Мелании Трамп разжег споры в Сети

Многие утверждают, что с Трампом находилась не его супруга.

Фото : teleprogramma.pro26 октября 2020, 11:22

Новая фотография Дональда и Мелании Трамп вновь разожгла теорию заговора о том, что первую леди иногда заменяют двойники, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

22 октября супружеская пара садятся в вертолет на территории Белого дома. Они впервые появились на публике вместе после заражения коронавирусом. Мелания стоит позади президента США и широко улыбается. На ней большие солнцезащитные очки.

Фотографию заметили пользователи социальных сетей. Многие утверждают, что с Трампом находилась не его супруга.

Сегодняшнее фото фальшивой Мелании. Они думают, что мы этого не заметим? - написал один из пользователей Twitter.

Делясь предыдущими фотографиями, другой пользователь отметил, что это происходит не в первый раз.

Нос, скулы, линия челюсти, губы, подбородок. Двойник Мелании моложе, в ней меньше ботокса и она гораздо счастливее проводить время с Трампом, - написали пользователи Twitter.

Конспирологическая теория #FakeMelania существует уже несколько лет. Отвечая на эту теорию, Дональд Трамп обвинил СМИ, которые изменили фотографии его жены.


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