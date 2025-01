Модные дома отказываются сотрудничать с Меланией Трамп

Образ Мелании Трамп на инаугурации вызвал жаркие дискуссии в Сети, а ведь днями ранее журналисты обратилась к 16 известнейшим дизайнерам с вопросом, будут ли они одевать будущую первую леди после инаугурации Дональда Трампа. На удивление, никто не согласился, пишет Daily Mail.

Издание связывает это с тем, что главный редактор самого влиятельного журнала в мире моды Vogue Анна Винтур подчеркнуто сторонится супруги Трампа. Сама Винтур недавно стала обладательницей президентской медали свободы, которой ее напоследок наградил Джо Байден.

President Joe Biden honors Anna Wintour with the Presidential Medal of Freedom. pic.twitter.com/GNgiHD3VwF