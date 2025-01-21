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Мир

Модные дома отказываются сотрудничать с Меланией Трамп

Одежда, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 06:36 Фото: Instagram/flotus45
Известные бренды не горят желанием сотрудничать с супругой Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Образ Мелании Трамп на инаугурации вызвал жаркие дискуссии в Сети, а ведь днями ранее журналисты обратилась к 16 известнейшим дизайнерам с вопросом, будут ли они одевать будущую первую леди после инаугурации Дональда Трампа. На удивление, никто не согласился, пишет Daily Mail.

Издание связывает это с тем, что главный редактор самого влиятельного журнала в мире моды Vogue Анна Винтур подчеркнуто сторонится супруги Трампа. Сама Винтур недавно стала обладательницей президентской медали свободы, которой ее напоследок наградил Джо Байден.

Также по данным издания, Винтур отказывается помещать фото Мелании на обложку журнала. При этом, традиционно на обложках журнала публиковались все первые леди и даже вице-президент Камала Харрис перед президентскими выборами.

Фото: vogue

"Не секрет, что творческая элита категорически против нового президента, поэтому трудно найти бренд, особенно в Америке, который бы "захотел одеть" Меланию", – написала 20 января Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

Во время первой инаугурации Ральф Лорен обеспечил ее небесно-голубым комплектом с отсылкой на Жаклин Кеннеди, но дальше связывать свое имя с первой леди бренд не стал.

Фото: Instagram/voguemagazine

Другие дизайнеры были еще более категоричны: Том Форд, Марк Джейкобс прямо заявили, что никогда и ни за что не будет предоставлять свои наряды Мелании.

"Это еще демократия или уже дискриминация?" – задается вопросом Собчак.

Красноречивым является и отношение к Мелании Dior, поклонницей которого является будущая первая леди. 20 января на церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Арлингтоне Мелания выбрала для мероприятия двубортное черное пальто-накидку этого бренда.

Фото: Instagram/voguemagazine

"То, что они не говорят о сотрудничестве с миссис Трамп, свидетельствует о том, что она покупает их одежду в магазине через своего стилиста", – предположили в Daily Mail.

Зато Dior не скрывает своего многолетнего сотрудничества с актрисой Шарлиз Терон. Недавно 49-летняя актриса возглавила перезапуск уходовой линейки против старения.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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